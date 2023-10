Intanto che sui tavoli distribuiti nei locali del CDSHotels – Città del Mare, oggi alle ore 15 con il terzo turno di gioco, proseguono le sfide ad altissimo livello del Campionato mondiale Senior di scacchi, a palazzo d’Aumale, sul Lungomare Peppino Impastato di Terrasini, fervono i preparativi per lo svolgimento del convegno “Queen gamble. Il gioco degli scacchi come strumento preventivo della ludopatia” in programma domani. Alle 9,30 dopo i saluti istituzionali del sindaco della città ospitante, Giosué Maniaci, Francesca Picone e Roberto Mogranzini introdurranno i lavori durante i quali relazioneranno: Salvatore Requirez, dirigente generale Dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; Giuseppe Pierro, direttore generale ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, Daniela Segreto, capo di Gabinetto assessorato regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo, Franco Grasso Leanza, dirigente Servizio 5 Promozione della Salute – DASOE; Alberto Arcidiacono, sindaco del Comune di Monreale; Giuseppe Cerami, presidente Comitato Sicilia Scacchi; Maurizio Chiamori, formatore esperto di relazioni di aiuto, divulgatore e consulente strategico di direzione – Roma, che relazionerà su “Nuovi orientamenti educativi attraverso le metafore degli Scacchi”; Anna Carreca, direttore Dipartimento Salute mentale ASP Palermo il cui intervento verterà su “Salute mentale e giovani oggi: gioco degli scacchi e neuroni a specchio”; Francesco Vitrano, direttore UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza ASP Palermo il cui intervento avrà per tema “Essere, essere fuori, essere contro”; le dirigenti psicologhe ASP Palermo, Valentina Grasso, che interverrà su “Scacchisti-ca-Mente. Gioco degli scacchi e benessere mentale” e Corinna Gugliotta, su “La realtà del gioco… il gioco della realtà”; Leonarda Manganaro, docente di italiano presso il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo che relazionerà su “Il gioco degli scacchi come risorsa a scuola”. Dopo una breve pausa, si ritorna a Città del Mare dove è in programma una simultanea che vedrà come protagonisti i campioni del “Mondo di Scacchi” con il Gran Maestro Roberto Mogranzini.

Luogo: Palazzo d’Aumale, Lungomare Peppino Impastato, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

