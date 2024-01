Il regista Giovanni Marzagalli, in arte John Real, ha rilasciato in anteprima il trailer del suo film girato in Italia, tra l’Etna, Siracusa e Castiglione di Sicilia. Un trailer dal look epico e visivamente forte, mette il cinema Italiano davanti ad un genere esplorato in passato da registi come Lamberto Bava. Anche il cast richiama titoli di genere medievale e fantasy: James Cosmo dal “Trono di Spade”, Angus MacFadyen da “Braveheart” di Mel Gibson, l’amatissimo Kevin Sorbo, noto per aver interpretato “Hercules” di Sam Raimi (in questo film per la prima volta lo vediamo nei panni dell’antagonista), Natalie Burn (I Mercenari 3) nel ruolo della protagonista Diana e lo stesso John Real nel ruolo di Tyrion. A completare il cast ci sono anche il grande Hal Yamanouchi (Wolverine -L’immortale, Push), Carl Wharton, Jack Ilco, Simon Phillips (Fubar), Neb Chupin e per la prima volta sullo schermo la piccola Lutze Chupin.

Di seguito la trama del film:



Lord Roland, cugino del Re, affida a Leland, capo della banda Nistrol, il compito di uccidere il Re e la sua piccola figlia, in cambio di un’ingente somma di denaro.

Diana è una giovane bandita dal carattere ribelle che non accetta gli ordini di Leland e insieme ai suoi due fratelli, rapisce la piccola principessa Lili per salvarla. Così la mente diabolica di Lord Roland fa in modo che i fratelli Balian vengano accusati di aver compiuto l’omicidio del Re e i tre diventano i banditi più ricercati del Regno di Brea.

Tyrion è un giovane cavaliere fedele alle leggi del regno a cui viene dato il compito di dare la caccia ai fratelli Balian e riportare la piccola principessa al Castello, costi quel che costi.

Il destino di Diana e Tyrion si incrocia e i due vengono travolti da un forte legame che porterà entrambi a mettersi contro tutto e tutti.

In attesa della data di uscita ufficiale, ecco il trailer in inglese:

