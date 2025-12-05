La The Vocal Academy, accademia di canto che rappresenta un punto di riferimento nel territorio siciliano, celebra una decade di successi con un evento imperdibile che unisce musica, talento e coaching. Il prossimo 8 dicembre, al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, si terrà un concerto straordinario per festeggiare i 10 anni di attività dell’accademia.

Ospite d’onore: Silvia Mezzanotte. Artista dalla voce inconfondibile e tra le interpreti più amate del panorama italiano, Silvia Mezzanotte è stata per anni la front woman dei Matia Bazar, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2002, e ha collaborato con artisti internazionali come Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton e Massimo Ranieri.

Ma non è solo una cantante: è anche madrina e ideatrice, insieme al maestro Riccardo Russo (polistrumentista e vocal coach), di questa accademia che oggi vanta 11 sedi in Italia, di cui 7 in Sicilia.





“Dieci anni – dichiara Riccardo Russo – sono un traguardo che non avrei mai immaginato così ricco di musica, persone e storie. Con Silvia, i coach e tutti i nostri allievi siamo diventati una famiglia artistica. L’8 dicembre al Teatro Rivoli porteremo sul palco non solo tecnica e talento, ma anche il cuore della The Vocal Academy. È un modo per mostrare al pubblico il percorso che abbiamo fatto e che ogni giorno facciamo insieme ai nostri allievi, e per celebrare il futuro che stiamo costruendo.”





Il metodo TVA è ormai conosciuto e apprezzato in tutta Italia per la struttura didattica solida e modulare, per l’attenzione personalizzata alle esigenze vocali di ogni allievo, per l’approccio pratico mirato alla performance dal vivo e per le attività di gruppo che valorizzano coesione e interazione musicali.

Tutto questo ha permesso a The Vocal Academy di espandersi, raggiungendo 7 sedi in Sicilia e 13 in tutto il Paese, con una rete solida di docenti qualificati e una comunità di allievi in costante crescita.

Le sedi siciliane:Mazara del Vallo, Trapani, Alcamo, Villabate, Castelvetrano, Petrosino, Marsala, Giardinello

Le altre sedi: San Giovanni in Fiore, Bovalino, Guidonia, Lavagna , Kleindöttingen





Accanto a Silvia Mezzanotte saliranno sul palco gli allievi e i docenti delle accademie, accompagnati dalla TVA Band (Giacinto Renda, Niko Valenti, Ivano Augugliaro, Gianluca Almanza), talentuosi professionisti del territorio siciliano riuniti per celebrare in musica i 10 anni di The Vocal Academy.

“Nell’agosto del 2015 – dichiara la Mezzanotte – la scomparsa improvvisa di Giancarlo Golzi, mio meraviglioso compagno di viaggio nei Matia Bazar, mi ha catapultata in uno dei momenti più bui della mia vita. Subito dopo, il maestro Riccardo Russo, cui mi lega un’amicizia fraterna, mi ha coinvolta nella creazione della prima sede dell’Accademia. Il sorriso dei ragazzi e la possibilità di dedicare una parte della mia vita al coaching mi hanno aiutata a riemergere dall’oscurità. Da allora sono nate 11 sedi. Per questo oggi sono ancora più orgogliosa di celebrare questo compleanno a Mazara del Vallo, dove tutto ha avuto origine… Riccardo ed io abbiamo fuso esperienza, amicizia, professionalità e passione in un metodo di canto che utilizza la musica per generare inclusione, formazione e talento sul territorio.”





Dettagli dell’evento

Data: 8 dicembre ore 21:00

Luogo: Teatro Rivoli, Mazara del Vallo (TP)

Orario: apertura porte ore 20:00

Biglietti: disponibili presso la biglietteria del Teatro Rivoli, le sedi TVA o prenotabili ai numeri telefonici in locandina.

Luogo: Cine Teatro Rivoli, via Nicolò Tortorici, 6, MAZARA DEL VALLO, TRAPANI, SICILIA

