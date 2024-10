Il mese di novembre si apre, naturalmente, all’insegna della musica e dei live al PunkFunk di Palermo. Sabato 2 novembre, sul palco del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10 salgono i The Whistling Heads, pronti per coinvolgere il pubblico in un viaggio verso una nuova, avvincente dimensione.

Questi quattro ragazzi messinesi, che si muovono su “nuove” sonorità di derivazione alt-rock, post-punk e new wave, nel giro di un anno e mezzo hanno raggiunto una grande maturità espressiva. Per capirlo, basta ascoltare il loro album d’esordio, “Dull Boy”, pubblicato in un fiammante vinile rosso dall’etichetta romana Disaster by Choice e distribuito in tutto il mondo.

Nel 2024, dopo 30 concerti in giro per l’Italia, i The Whistling Heads hanno superato anche fisicamente i confini nazionali, per il loro primo tour inglese della scorsa primavera, con il singolo “Well… I Mean” e il remix dello stesso brano rivisitato, per una versione da club, dal producer inglese Gabe Gurnsey, membro fondatore dei Factory Floor. Il live di sabato 2 novembre al PunkFunk sarà l’occasione per presentare i nuovi singoli “Shut Me Up” e “Lullaby Lady”: si comincia alle 22,30, con ingresso gratuito.

