Nel centenario della morte di Franz Kafka, a Palermo si rende omaggio al genio del maestro del realismo magico e del surrealismo. Gilda Sconzajuocu, uno spazio culturale nel quartiere di San Lorenzo, creato da Ilenia Di Simone e Giuseppe Tarantino in arte Zingaro, ha voluto raccogliere l’eredità kafkiana lanciando una rassegna che punta a dare luce a nuove drammaturgie ispirate al genere fiabesco, favolistico e del racconto nero. S’intitola “Tiraciatu” e trae origine dalla figura del “Gongilo”, un piccolo rettile siciliano attorno al quale si sono intrecciate credenze, miti e leggende popolari. Questa creatura misteriosa, simbolo di dualità e contraddizione, diventa metafora di tensioni contemporanee: ansia, stress, alienazione, precarietà e insoddisfazione. Si pensava, infatti, sin dai tempi dei greci, che questo animale si introducesse di nascosto nelle culle dei neonati, attratto dal loro alito, per entrare nelle loro bocche e succhiare via il latte dai loro stomaci e, infine, rubarne il fiato dalla bocca dell’anima, provocandone la morte. Da qui il nome di Tiraciatu. Una leggenda che nella cultura popolare puntava a spiegare gli episodi di morte improvvisa in culla.

Il progetto “Tiraciatu” invita gli artisti a reinterpretare queste suggestioni, creando opere che riflettano sul vivere moderno e sui demoni che lo caratterizzano, ispirando storie che, come quelle dello scrittore praghese, esplorino l’assurdo, l’allegoria e le profondità dell’animo umano.

Sono state otto le compagnie teatrali selezionate. Ognuna sarà ospitata per venti giorni all’interno dello spazio Gilda Sconzajuocu, dove avrà accesso a strumenti tecnici e spazi per la creazione e il montaggio delle proprie opere. Ogni spettacolo sarà presentato al pubblico in due date.

Un contributo prezioso alla rassegna arriva da Rosario Palazzolo, scrittore, attore e regista teatrale, noto per opere come “Letizia Forever” e “Ouminicch”. Insieme a Gilda Sconzajuocu, Palazzolo guiderà il processo di selezione delle tre migliori drammaturgie che verranno pubblicate dalla casa editrice Edity, diretta da Ruggero D’Amico, nella nuova collana dedicata al teatro.

“Tiraciatu – affermano Ilenia Di Simone e Giuseppe Tarantino che curano la direzione artistica della rassegna – è un’opportunità concreta per sostenere il talento emergente e offrire agli artisti le risorse necessarie per realizzare e presentare i propri lavori. La rassegna riflette in questo modo l’impegno di Gilda Sconzajuocu nel creare un luogo di incontro e sperimentazione, dove storie, miti e leggende possano prendere vita attraverso il teatro. Un “luogo-grembo”, che intende donarsi attraverso il teatro, e l’arte in tutte le sue forme, alla città, nel tentativo di coinvolgere oltre gli addetti ai lavori, soprattutto la collettività, il quartiere, o comunque quelle fasce sociali culturalmente ed economicamente deboli; affinché il teatro possa diventare ponte sociale tra il palco e la strada”.

Dopo il successo di pubblico per l’esordio della rassegna con “C’era una volta il buio”, scritto e diretto da Giuseppe Castelli, con Lavinia Coniglio, venerdì 13 e sabato 14 dicembre sarà la volta di “Meleficium”, scritto diretto e interpretato da Dalila Cozzolino e Viviana Lombardo, con la voce in video di Delia Calò. Venerdì 20 e sabato 21 dicembre, “Signora Benedette” scritto, diretto e interpretato da Valentina Todaro con Gaetano Cucchiara. Nel 2025, la rassegna si apre venerdì 14 e sabato 15 febbraio con “Uossa, sangu e cairni” scritto da Fabio Lo Meo, diretto e interpretato dallo stesso autore insieme ad Antonella Sampino. Il 7 e 8 marzo, in scena “Imperfetto”, scritto diretto e interpretato da Valeria Sara Lo Bue. Venerdì 28 e sabato 29 marzo “Marabbecca non esiste”, scritto da Luana Campo e Chiara Peritore; diretto da Luana Campo, in scena Chiara Peritore. Si prosegue il 16 e il 17 maggio con “Gorgia”, scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Palmeri e Giorgia Indelicato. E si chiude venerdì 6 e sabato 7 giugno con “E vissero tutti, tranne alcuni” di Chiara Italiano, in scena con Nunzia Sposito dirette da Angelo Grasso. Tutti gli spettacoli che si terranno in via Villa Verona, 37, avranno inizio alle 21.30. E’ possibile prenotare attraverso WhatsApp al numero 380.5052864.

