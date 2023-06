Anche quest’anno, ERSU e Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) collaborano per la realizzazione del progetto di mobilità bilaterale “Clerkship: Professional & Research Exchange”.

Attraverso questa iniziativa, nel mese di Agosto, 100 giovani studenti in Medicina e Chirurgia provenienti da tutto il mondo verranno a fare tirocinio presso le nostre strutture ospedaliere nell’ambito delle attività della International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) cui aderisce il SISM.

Il progetto di Clerkship è basato sul principio della reciprocità, quindi altrettanti studenti dell’Ateneo palermitano durante l’anno avranno l’opportunità di fare esperienza per un mese nelle strutture ospedaliere e policlinici universitari dei cinque continenti, svolgendo un tirocinio clinico (SCOPE) o di ricerca (SCORE).

La selezione degli studenti viene fatta direttamente dal SISM: al Professional e Research Exchange si accede tramite il concorso delle singole sedi locali regolato dal Bando annuale. L’assegnazione avviene secondo la graduatoria e le condizioni di scambio previste dal paese ospitante.

Per il corrente anno accademico 2022/2023, il bando di partecipazione ha consentito di partecipare a 450 scambi SCOPE e 150 scambi SCORE. Gli scambi avranno luogo in più di 130 paesi aderenti all’IFMSA e in sedi di 36 Università italiane dove è presente il corso di laurea di Medicina e chirurgia.

