«Ammesso a finanziamento il progetto “lavori di completamento della funzionalità e installazione di erba artificiale nel campo da calcio a cinque sito in via Cassia, quartiere Mazzarrona”, a Siracusa». Lo comunica il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, che precisa: «Si tratta di un emendamento alla Finanziaria presentato da me e che prevede un impegno di spesa di 90 mila euro. Un intervento significativo, che dimostra l’attenzione verso le periferie delle città, purtroppo fino a oggi molto spesso dimenticate. E invece – conclude il parlamentare regionale – sono questi i progetti su cui bisogna puntare per garantire il divertimento, la sana pratica dello sport e l’aggregazione sociale tra i giovani e non solo».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.