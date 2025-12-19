Tipo segnalazione: Buona notizia

La Comunità Spirituale del Mosaicosmo COSMOS annuncia agli Amici, Estimatori, Autori Thule e Accademici A.S.C.U. Accademia Siciliana Cultura Umanistica, l’importante decisione del Comune di Marineo, Sindaco On. Franco Ribaudo e Presidente del Consiglio Comunale Rosalinda Rigoglioso, di nominare Cittadino Onorario di Marineo il Nostro Professore Tommaso Romano.

La solenne cerimonia avrà luogo al Castello di Marineo il 22 dicembre 2025 con inizio alle ore 18,00 . Il prof. Tommaso Romano donerà ai presenti e alla cittadinanza il suo libro “La mia Marineo”, scritto per l’occasione.





Nella stessa serata verrà egualmente insignito della Cittadinanza Onoraria il chiarissimo prof. Adelfio Elio Cardinale, luminare radiologo e professore ordinario emerito.

Gli Enti suddetti si congratulano e gioiscono per il fausto Evento, invitando a presenziare alla Cerimonia e ricordano che il professore Romano è stato già insignito della Cittadinanza Onoraria dai Comuni di Baucina e di Ciminna.

Luogo: Marineo, Castello Beccadelli – Piazza Castello , 15, MARINEO, PALERMO, SICILIA

