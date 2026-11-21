All’incontro «Le strade che non ci raccontano», promosso da Mpa-Grande Sicilia, il capogruppo Bruno Brucchieri ha annunciato una mozione per integrare il regolamento comunale e dare seguito alle proposte dei quartieri.

Una piazza da intitolare ad Andreana Sardo, uno spazio pubblico per ricordare Loredana Leone e una proposta dedicata a Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato. Sono alcune delle intitolazioni emerse questa mattina all’Istituto Salesiano «Don Bosco» durante «Le strade che non ci raccontano», l’incontro pubblico sulla toponomastica femminile promosso da Mpa-Grande Sicilia in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il punto di partenza è il censimento del geologo Vittorio Longo. Su 2.640 strade catanesi, appena 44 portano il nome di una donna realmente esistita. La mappa presentata al Don Bosco ha posto anche il tema della visibilità di queste intitolazioni, a partire dalla collocazione delle vie e delle piazze nel tessuto urbano.

«Abbiamo voluto fare un passo in più e dare un contributo concreto anche sul piano politico», ha spiegato Pina Alberghina, coordinatrice cittadina di Mpa Catania.

«Per questo abbiamo coinvolto i presidenti delle sei circoscrizioni, invitandoli a presentare una o più proposte di intitolazione. Le porteremo in Consiglio comunale perché possano seguire il loro iter e perché si cominci a dare attuazione al principio di parità di genere previsto dal regolamento sulla toponomastica. Voglio ringraziare in modo particolare Francesco Bassini, Claudio Carnazza, Salvo Rapisarda, Antonio Vincenti, Francesco Valenti e anche il consigliere comunale di opposizione Maurizio Caserta».

La I circoscrizione ha proposto di intitolare una piazza ad Andreana Sardo. La II circoscrizione ha indicato Loredana Leone, la cui storia è legata al quartiere in cui è cresciuta e a via Pietro Novelli, dove nel 2012 avvenne l’incidente in cui perse la vita. La III circoscrizione ha avanzato i nomi di Francesca Morvillo, Franca Viola, Felicia Filomena Cacia, Clelia Adela Gloria e Jannett Villepre. Dalla VI circoscrizione è arrivata la proposta di un’intitolazione a Felicia Bartolotta.

«Raccoglieremo le proposte dei Municipi in un unico documento e porteremo in Consiglio comunale una mozione per integrare il regolamento sulla toponomastica», ha annunciato Bruno Brucchieri, capogruppo di Mpa-Grande Sicilia.

«Vogliamo dare spazio anche alla memoria delle donne a cui la violenza ha strappato la vita. L’obiettivo è costruire un testo condiviso da maggioranza e opposizione, che possa essere votato all’unanimità».

Nel confronto moderato dall’architetta Vera Greco, Pina Arena, presidente di Fnism Catania, ha raccontato il lavoro con le scuole, dove lo studio dei nomi delle strade diventa un modo per far conoscere a ragazze e ragazzi il contributo delle donne alla storia della città. Ida Angela Nicotra, docente di Diritto costituzionale all’Università di Catania, ha richiamato il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e il valore pubblico delle intitolazioni. Anna Agosta, presidente dell’associazione Thamaia, ha affrontato il tema dell’invisibilità femminile nella memoria collettiva, richiamando il lavoro di accoglienza e sostegno alle donne e quello di prevenzione nelle scuole.

Il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha sottolineato il ruolo dei Municipi: «È un tema che deve partire dalle periferie e dai quartieri, perché riguarda la vita quotidiana. Ringrazio i presidenti dei Municipi per essersi fatti portavoce di questa iniziativa».





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