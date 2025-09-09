In tutta Italia, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre 2025

Torna a Catania e Palermo il Banco dei Desideri per regalare libri, penne e quaderni agli studenti più fragili





In Italia il 27% dei minori è a rischio povertà. 1 bambino su 7 vive in povertà assoluta.

In occasione del ‘back to school’, l’iniziativa di Mission Bambini, insieme a

Feltrinelli Librerie, per garantire libri e materiali scolastici agli studenti più fragili.





Catania/Palermo, 8 settembre 2025. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre torna il Banco dei Desideri, l’iniziativa annuale promossa da Mission Bambini in collaborazione con Feltrinelli Librerie, per donare libri e prodotti di cartoleria agli studenti tra i 3 e i 14 anni che vivono in contesti di difficoltà socio-economica, nelle periferie delle principali città italiane.





In Italia, infatti, oltre il 27% dei minori è a rischio povertà ed esclusione sociale e più di un milione di bambini vive in povertà assoluta.

Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la povertà educativa, in 125 librerie Feltrinelli di 84 città sarà possibile aggiungere ai propri acquisti quaderni, penne e matite, dizionari, libri illustrati, ma anche giochi educativi e di società, puzzle e peluche accuratamente selezionati dai librai Feltrinelli: oggetti semplici ed essenziali, che con il ritorno sui banchi di scuola accendono l’entusiasmo, ma che per molti studenti sono inaccessibili.

I prodotti donati attraverso il Banco dei Desideri saranno raccolti e distribuiti da Mission Bambini a una selezione di scuole primarie e secondarie di primo grado e centri per l’infanzia distribuiti in tutta Italia che accolgono gli studenti più fragili.





Nelle sei edizioni precedenti sono stati raccolti 70mila prodotti per un valore complessivo di oltre 275mila euro.

«Il ritorno a scuola dovrebbe essere per tutti un momento di entusiasmo e speranza. Purtroppo, condizioni di disagio economico rendono questa tappa impossibile per molti bambini. Con il Banco dei Desideri vogliamo colmare questa ingiustizia, garantendo loro i materiali necessari per affrontare l’anno con serenità e le stesse possibilità dei compagni – sottolinea Goffredo Modena, Presidente di Mission Bambini – Nelle 125 librerie Feltrinelli aderenti, volontari e librai saranno presenti per guidare i donatori nella scelta di un libro, un quaderno o un gioco educativo – piccoli gesti che rappresentano un grande aiuto per un bambino in difficoltà».

«Da sei anni sosteniamo Banco dei Desideri e la Fondazione Mission Bambini – commenta Barbara Nardi, Direttrice Generale Polo Canali di Gruppo Feltrinelli – Crediamo nell’importanza di fare rete per contrastare la povertà educativa e soprattutto crediamo che le nostre librerie siano luoghi che debbano mettere a disposizione il proprio spazio per dare voce a iniziative che contribuiscono a garantire l’accessibilità all’educazione e alla cultura per chi è più fragile».

Per info e trovare la libreria più vicina a te: missionbambini.org/banco-dei-desideri-2025





Mission Bambini ETS (Ente del Terzo Settore) è una Fondazione nata nel 2000 su iniziativa dell’imprenditore e ingegnere Goffredo Modena, con l’obiettivo di sostenere l’infanzia in difficoltà in Italia e nei Paesi più poveri. In 24 anni di attività ha aiutato più di 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 2.000 progetti in 77 Paesi del mondo. Due sono gli ambiti principali di intervento, attivi sia in Italia che all’estero. L’ambito Educazione, per contrastare la povertà educativa minorile garantendo l’accesso a percorsi di istruzione, educazione e formazione di qualità. L’ambito Salute, per promuovere la prevenzione e garantire l’accesso a cure tempestive per tutelare la salute di bambini e ragazzi, con particolare riferimento a minori affetti da cardiopatie infantili nei Paesi con un sistema sanitario carente. www.missionbambini.org





Librerie Feltrinelli

Sono da sempre luoghi di scambio e divulgazione del sapere, con una forte attenzione per il libro a larga diffusione e dedicati a tutte le persone che sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni. Hanno una presenza capillare sul territorio nazionale, che conta oltre 120 librerie e una polo e-commerce costituito da feltrinelli.it, IBS.it e Libraccio.it. Le librerie LaFeltrinelli organizzano ogni anno oltre 2.000 eventi culturali e hanno un’offerta di più di 200.000 titoli. https://www.lafeltrinelli.it/





