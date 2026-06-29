Sarà presentata oggi, lunedì 29 giugno alle ore 11.00, presso l’Aula Consiliare “Giovanni Verga” del Comune di Catania, l’edizione 2026 del Summer Camp Light Revolution, appuntamento internazionale – dal 30 giugno al 5 luglio – dedicato alla kickboxing che negli anni si è affermato come uno dei principali momenti di formazione e confronto tecnico del panorama sportivo estivo.

Promossa dall’A.S.D. Revolution Team, affiliata a Federkombat e WAKO, con il patrocinio del Comune di Catania, e la collaborazione del consigliere comunale Pier Maria Capuana, la manifestazione rappresenta oggi un modello consolidato capace di coniugare alta specializzazione tecnica, crescita sportiva e scambio culturale, richiamando annualmente atleti, tecnici e delegazioni provenienti da numerosi Paesi.





Alla conferenza stampa interverranno, oltre alle principali cariche cittadine, l presidente del Coni Sicilia Vincenzo Falzone, il presidente regionale di Federkombat Sicilia e presidente della Revolution Team Carmelo Strano, il tecnico della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti Manuel Nordio, il tecnico della nazionale Ivan Sciolla e il campione del mondo WAKO Pro di Full Contact Damiano Tramontana.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma, gli obiettivi e le principali novità dell’edizione 2026, che si preannuncia particolarmente ricca sotto il profilo tecnico e internazionale. Anche quest’anno è stata confermata la partecipazione di circa un centinaio di atleti, dato che testimonia la solidità del progetto e il crescente interesse nei confronti del Camp.





Tra gli aspetti più significativi emerge l’aumento dei partecipanti provenienti dal territorio, segnale evidente del gradimento riscosso dalle precedenti edizioni e della capacità dell’evento di radicarsi sempre più nel tessuto sportivo locale. Sul piano internazionale, dopo aver accolto negli anni atleti provenienti da Europa, Asia e Oceania, il Summer Camp ospiterà per la prima volta rappresentanti del continente africano con la partecipazione di una delegazione dall’Algeria, mentre il Medio Oriente sarà rappresentato dagli Emirati Arabi Uniti. Saranno sei i Paesi presenti all’edizione 2026: Italia, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Norvegia e Nuova Zelanda, confermando il profilo sempre più globale della manifestazione.

All’interno del programma tecnico – che si svolgerà al Pala Fijlkam di Catania – troverà spazio anche il torneo internazionale di Light Contact, che vedrà il 4 luglio confrontarsi le rappresentative di Italia, Polonia e Sicilia nelle categorie Older Cadets femminile e maschile, Junior femminile e maschile. Le tre selezioni si affronteranno con la formula del girone all’italiana e la squadra che totalizzerà il maggior numero di vittorie conquisterà il titolo. Gli incontri si disputeranno su due round da due minuti per le categorie Older Cadets e su tre round per le categorie Junior, nel pieno rispetto dei regolamenti internazionali WAKO.

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