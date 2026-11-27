Torna a Longi il Nebrodi Photo Contest, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Dal 27 al 29 novembre il paese ospiterà fotografi, professionisti e appassionati per tre giornate di iniziative dedicate alla fotografia e alle sue diverse forme di espressione.

La manifestazione è promossa dalla Fondazione Valle del Fitalia – Nino Russo ETS, nell’ambito delle iniziative che realizza a favore della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia di Longi, con l’intento di creare occasioni di confronto e condivisione intorno alla fotografia, valorizzando al tempo stesso il territorio dei Nebrodi.





Il programma si aprirà venerdì 27 novembre alle 16,00, presso il Castello Medievale, con l’inaugurazione della Mostra Fotografica Internazionale di Asferico 2026 messa a disposizione da “AFNI” (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani).

Sabato 28 novembre alle ore 9,00 è prevista un’escursione fotografica nel Bosco di Mangalaviti condotta da Barbara CANGEMI (Guida AIGAE), mentre nel pomeriggio, alle ore 18,00, si terrà uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della manifestazione: l’incontro con Mario BOCCIA, giornalista indipendente e fotogiornalista che ha dedicato gran parte della propria attività professionale alla documentazione di conflitti e realtà sociali in diverse parti del mondo. In particolare, BOCCIA ha seguito da vicino la dissoluzione dell’ex Jugoslavia, documentando la guerra in Bosnia e il lungo assedio di Sarajevo.





Domenica 29 novembre il programma proseguirà con un ulteriore incontro che prevede la proiezione di un Portfolio sui NEBRODI con immagini di Gino FABIO.

Anche questa terza edizione del Nebrodi Photo Contest si propone di promuovere la cultura fotografica e avvicinare a questo linguaggio un pubblico sempre più ampio, mettendo in relazione professionisti e appassionati e favorendo la condivisione di esperienze, sensibilità e percorsi diversi.

Un’occasione per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro e confronto, facendo di Longi e dello straordinario scenario del Parco dei Nebrodi un punto di riferimento per chi ama la fotografia e desidera approfondirne le molteplici possibilità espressive.

Tre giornate in cui arte, natura e racconto della realtà si incontrano attraverso lo sguardo e l’obiettivo dei fotografi.

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