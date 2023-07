Con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini, su proposta del Consiglio Accademico, il dott. Giuseppe Tortorici è stato nominato, per un triennio, Presidente del Conservatorio Statale di Musica Arturo Toscanini di Ribera.

Il Direttore Prof. Riccardo Ferrara dichiara: “Siamo davvero lieti della nomina del Presidente Tortorici, da noi indicato e che, avendo già lavorato per il bene del Conservatorio negli anni precedenti e più critici, sarà un prezioso supporto anche in questa fase importante che ci vede coinvolti in tanti progetti e nell’assestamento dell’organico.” Il Presidente Tortorici dichiara: “Sono onorato per la prestigiosa nomina conferitami dal Ministro come Presidente del Conservatorio Toscanini. Ritornare alla guida del Cda del Conservatorio mi riempie di grande gioia ma anche di grande senso di responsabilità nei confronti di tutto il territorio. Auspico nella collaborazione di tutte le Istituzioni pubbliche e private affinché si possano realizzare tutti i progetti in itinere.”

