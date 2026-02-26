Sette appuntamenti che portano a Palermo alcuni dei più interessanti autori del panorama internazionale con la loro ultima uscita letteraria. Giunge alla sua quinta edizione la rassegna Amici del Libro, in programma dal 4 marzo al 21 maggio, alle 18, all’oratorio di Santa Cita, organizzata dall’associazione Retablo in sinergia con la Fondazione Riv, per la direzione artistica di Lia Vicari. La novità dell’edizione di quest’anno è anche la scelta della location dell’oratorio di Santa Cita, con i suoi meravigliosi stucchi del Serpotta, come sede delle presentazioni dei libri in rassegna. A partire dall’edizione di quest’anno la scelta della location coniugherà anche la valorizzazione di siti di forte interesse artistico culturale. L’organizzazione della rassegna ringrazia per questo monsignor Giuseppe Bucaro, responsabile dell’ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi.

“La letteratura risplende nell’arte del Serpotta in occasione di questa nuova edizione di Amici del libro. E sarà anche l’occasione per ricordare Umberto Eco, nel decennale della sua scomparsa”, spiega il direttore artistico Lia Vicari.

“Nel frastuono di parole, spesso, svuotate del loro significato e della loro profondità, la rassegna letteraria che presentiamo si propone come occasione di riflessione e riscoperta della parola come fondamento non solo della comunicazione, ma anche della dimensione umana – spiega la presidente della Fondazione Riv, Patrizia Monterosso – .I sette libri in rassegna, infatti, ci invitano a riflettere sul valore della cultura, dei libri, della poesia, della letteratura e dell’arte come strumenti essenziali per la costruzione di una società più consapevole e più umana”.

Amici del libro si aprirà il 4 marzo, con Piero Dorfles, giornalista e critico letterario triestino, responsabile dei servizi culturali del giornale Radio Rai, divenuto noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo Rai 3 Per un pugno di libri, che presenterà il suo ultimo libro intitolato “Le parole del mare” (Sellerio). Poi si prosegue, il 18 marzo, con il giornalista Davide Camarrone, autore Sellerio già di “L’ultima indagine del commissario”, “Questo è un uomo”, “Lampaduza” che presenterà il suo “I maestri di Gibellina” (Sellerio), il 10 aprile, Roberto Cotroneo, direttore della Scuola superiore di Giornalismo della Luiss ed editor della narrativa italiana della casa editrice Neri Pozza e attualmente editor della narrativa italiana Feltrinelli Gramma, con il suo libro che porta il nome di ”Umberto”, un testo dedicato a Umberto Eco in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa(La Nave di Teseo), un testo dedicato a Umberto Eco in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa.

Il 22 aprile, il giornalista del giornale L’Ora ed ex caporedattore de Il Giorno e del telegiornale di Italia 1 e Studio Aperto, Giuseppe Sottile, presenterà il suo “Palermo di chitarra e coltello” (Einaudi). Il 28 aprile sarà la volta della poetessa e scrittrice di Caltagirone, vincitrice di numerosi premi tra i quali il premio Chiara, Brancati Racalmare leonardo ( Leonardo) Sciascia, Maria Attanasio con “La Rosa Inversa” (Sellerio), il 12 maggio Francesca Maccani, autrice di “Agata del vento” e “Le donne dell’acquasanta” con il suo ultimo romanzo “Il tuo nome nel bosco” (Rizzoli). Chiuderà la rassegna il 21 maggio, Elvira Seminara con “Lunaria dei giorni insonni” (Einaudi).

