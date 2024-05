SIRACUSA – Il Festival Artieri, il Mercato creativo più grande del sud Italia, è pronto a fare tappa, dal 27 luglio al 19 agosto 2024, presso l’antica Tonnara di Marzamemi che, per il quinto anno consecutivo, accoglierà artigiani provenienti da tutta Italia che esporranno le proprie creazioni, veroorgoglio del Made in Italy.

Un evento che ormai è diventato, negli anni, un’ importante vetrina per artigiani, designer, illustratori, disegnatori, stilisti, orafi, sarti, ceramisti italiani che non solo avranno la possibilità di poter esporre le proprio creazioni, ma anche di lavorare dal vivo sotto gli occhi dei visitatori: un’occasione unica per condurli nella fase di realizzazione del “fatto a mano”, con dimostrazioni apprezzabili solo in bottega.

Saranno, infatti, organizzati numerosi laboratori, workshop e performance dal vivo per grandi e piccoli, all’interno del Cortiletto arabo della Tonnara, riguardanti le tecniche pittoriche, la ceramica, il ricamo, la sartoria, il legno e la scultura.

Un festival in nome della creatività: illustratori, fotografi, disegnatori, pittori realizzeranno, durante la durata della kermesse, opere in estemporanea, mostre fotografiche, pittoriche e laboratori.

Oltre alla consueta esposizioni di alto artigianato artistico e tradizionale Made in Italy saranno molteplici gli eventi collaterali organizzati che spazieranno dall’arte alla cultura, dalla musica alla fotografia.Un grande ritorno quello di “IllustrArtieri”, un progetto che prevede il coinvolgimento di illustratori chiamati a raccontare il festival realizzando un’illustrazione a tema “Arti e Mestieri”.

“Siamo pronte ed entusiaste- affermano le direttrici artistiche, Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo – di tornare a Marzamemi, alla Tonnara, un luogo che ormai molti artigiani considerano come la propria “dimora estiva”. Il Festival Artieri per noi rappresenta un’importante vetrina per gli artigiani, ma anche e soprattutto un modo per poter rendere fruibile l’artigianato al giorno d’oggi. Siamo ormai abituati ad acquistare online e non conosciamo il valore ed il tempo che si cela dietro un oggetto fatto a mano. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il Festival Artieri diventi un punto di riferimento per l’artigianato non solo locale, ma per le eccellenze del nostro Belpaese. Il Festival è fatto dagli Artieri stessi – concludono le direttrici artistiche – ecco perché intendiamo realizzare eventi e appuntamenti dove siano proprio loro gli assoluti protagonisti. Gli artisti che vogliano esprimere la propria arte, il proprio estro e la propria creatività sono i benvenuti!”

Prossimamente sarà possibile consultare il programma dettagliato sul sito www.artierimercatocreativo.org

Per informazioni: artieri.mercatocreativo@gmail.com

