Dal 13 al 24 novembre 2026 torna a Catania “Contrappunto – Festival Internazionale Antonio Scontrino”, con la direzione artistica di Nicola Malagugini, giunto alla sua quinta edizione, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla musica classica, alla formazione e alla valorizzazione del patrimonio musicale.

Un progetto culturale che mette al centro il dialogo tra tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico occasioni di ascolto e approfondimento e ai musicisti opportunità di crescita e confronto con interpreti e docenti di rilievo. Chiese storiche e luoghi suggestivi del territorio etneo diventeranno palcoscenici di un percorso musicale che spazia dal repertorio barocco alla grande tradizione sinfonica e cameristica.





Ad aprire il festival, venerdì 13 novembre, sarà la Festa del Contrabbasso, un appuntamento pensato per esplorare le molteplici possibilità espressive di uno strumento dalla straordinaria ricchezza timbrica. Dal duo al quartetto, il contrabbasso si presenterà in diverse formazioni, rivelando sonorità profonde e vellutate, melodie cantabili, ritmi vivaci e colori inaspettati. Una vera celebrazione dello strumento, protagonista di un piccolo universo sonoro in cui si alternano ruoli solistici e dialoghi d’insieme.

La formazione sarà uno dei temi centrali di questa edizione con la masterclass “Il basso nel Barocco”, in programma il 13 e 14 novembre, con due maestri d’eccezione: Federico Bagnasco e Marco Lo Cicero.

Due giornate immersive dedicate al contrabbasso e all’interpretazione del repertorio barocco, ospitate in due location di particolare fascino nel cuore di Catania: la Chiesa di Sant’Anna e il Tinni Tinni Arts Club. Il percorso si concluderà venerdì 13 novembre alle ore 20:00 con la “Festa del contrabbasso” (Chiesa di Sant’Anna, Via Sant’Anna, Catania, ingresso gratuito).





Il festival proseguirà il 21 novembre a Trecastagni, presso il Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, e il 22 novembre a Catania, nella Chiesa di San Domenico, con due concerti dell’Orchestra Amatoriale “Vincenzo Scontrino”, diretta dal M° Maestro Marco Odoni (entrambi a ingresso gratuito).

I due appuntamenti proporranno un viaggio musicale attraverso le opere di Vincenzo Bellini, Franz Schubert, Antonio Scontrino e Giovanni Bottesini, accostando la sensibilità melodica del repertorio italiano alle atmosfere romantiche e alla scrittura virtuosistica. Due occasioni per valorizzare il piacere della musica d’insieme e portare la grande tradizione sinfonica in luoghi di forte identità storica e architettonica.

A chiudere la V edizione del Festival, martedì 24 novembre, sarà il Quartetto Adèle, protagonista di una serata dedicata interamente alla musica di Antonio Scontrino.

Nella Chiesa di Sant’Anna, il pubblico sarà accompagnato alla riscoperta delle composizioni del musicista trapanese, figura significativa del panorama musicale italiano, attraverso un appuntamento cameristico che intende valorizzarne il patrimonio compositivo e il contributo storico.





Con questa nuova edizione, il Festival Internazionale Contrappunto rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale, nella valorizzazione di autori e repertori e nella costruzione di occasioni di incontro tra musicisti, studenti e pubblico. Un festival che fa della musica uno strumento di conoscenza, condivisione e valorizzazione del territorio.

Il Festival “Contrappunto” è inserito nella rete di festival AreaSud, che è uno dei soci siciliani di Italiafestival, la più importante associazione italiana di festival di spettacolo dal vivo e multidisciplinari, aderenti ad AGIS e alla European Festivals Association.

L’Orchestra Scontrino è la prima orchestra amatoriale della Sicilia, intitolata al trapanese Vincenzo Scontrino, padre del musicista, didatta e compositore siciliano ed europeo Antonio Scontrino. Il progetto promosso nel 2021 dall’associazione AreaSud ha l’intento di veicolare la musica come un bene essenziale per tutti: avere tanti musicisti che suonano insieme per diletto è un fondamentale indicatore di sviluppo civico, sociale e culturale della società. L’ambiente dell’orchestra amatoriale è un ambiente inclusivo ed intergenerazionale, aperto alla partecipazione di ragazzi in formazione, di adulti amatori, o anche di musicisti professionisti in pensione, che desiderano fare esperienza di orchestra.

Per informazioni: info@orchestrascontrino.it o via whatsapp al numero +39 331 4861931.

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