Tornano gli appuntamenti con il Gaming alla Biblioteca comunale “G. Agnello” di Canicattini Bagni in Via XX Settembre 36. Domenica 19 novembre 2023, ore 17:00, dai più piccoli ai grandi, ci si potrà dilettare e misurare con il “Gioco intelligente” in occasione dell’International Games Day at Your Library, la giornata mondiale del gioco in Biblioteca.

Un appuntamento che si rinnova quello organizzato dalla Biblioteca comunale di Canicattini Bagni, una delle poche in Sicilia, ma tra le tante in tutta Italia che hanno introdotto il Gaming tra le attività delle Biblioteche, ancora una volta con la collaborazione degli esperti de “La Tana di Goblin” di Siracusa, per promuovere la cultura del “Gioco intelligente” per stimolare, così come le letture e i libri, come d’altra parte è dimostrato, i vari aspetti cognitivi (fantasia, destrezza, memoria, ecc) in una collaborazione e competizione senza scopo di lucro o d’azzardo.

Il gioco, dunque, non solo come svago ma anche come un mezzo per esercitare la mente, migliorare le proprie competenze e incontrare nuove persone in un ambiente sicuro e piacevole, favorendo così i legami tra persone e consolidando la percezione positiva che si ha della Biblioteca, non solo come luogo di presenza e catalogazione di libri, ma come spazio sociale per fare cultura.

Non cambia il format per l’edizione 2023 dell’International Games Day at Your Library, nelle sale della Biblioteca “G. Agnello” di Canicattini Bagni, gli operatori comunali e gli esperti de “La Tana di Goblin” faranno trovare come sempre tanti giochi da tavolo, dai classici ai moderni, alcuni molto conosciuti, altri da conoscere.

Per partecipare, visto il limitato numero di posti disponibili, massimo 20, bisognerà prenotarsi con un messaggio su WhatsApp al numero 3343418435.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

