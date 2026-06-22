Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, torna a Balestrate il Jazz & Pop Coast Festival, la rassegna che dal 2 al 6 luglio 2026 trasformerà la suggestiva Scalinata della Pineta in un palcoscenico a cielo aperto immerso nella natura.





L’evento, organizzato dal Comune di Balestrate in collaborazione con l’Associazione Culturale Sac. Filippo Evola, con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Città Metropolitana di Palermo, proporrà cinque serate all’insegna della musica dal vivo, della cultura e della condivisione.





Le dichiarazioni del sindaco di Balestrate

«Siamo particolarmente orgogliosi di presentare la seconda edizione del Jazz & Pop Coast Festival, un appuntamento che, dopo il grande successo dello scorso anno, si conferma tra gli eventi culturali più attesi della nostra estate – dichiara il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo –. La Scalinata della Pineta diventerà ancora una volta un luogo di incontro, aggregazione e valorizzazione del nostro territorio attraverso la musica di qualità. Questo festival rappresenta un’importante occasione per promuovere Balestrate, sostenere il turismo culturale e offrire a cittadini e visitatori cinque serate all’insegna delle emozioni e della condivisione».





«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, dall’Associazione Culturale Sac. Filippo Evola all’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato, dalla Città Metropolitana di Palermo al direttore del Dipartimento Sviluppo Rurale, ingegnere Alberto Pulizzi – conclude il primo cittadino di Balestrate – . Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme questa straordinaria esperienza musicale».





Il programma e le dichiarazioni della vice sindaco, Marisa Saputo

Ad aprire il festival, giovedì 2 luglio alle ore 21.30, sarà “Voices Unplugged”, una speciale jam session curata dal MAS – Music Art Studio, che vedrà protagonisti docenti e allievi della realtà formativa balestratese, offrendo spazio ai talenti del territorio e alle nuove generazioni di musicisti.

Venerdì 3 luglio sarà la volta di Alessandra Salerno con il concerto “Rosa ed io”, un intenso omaggio a Rosa Balistreri.

Sabato 4 luglio saliranno sul palco Anna Bonomolo e Diego Spitaleri, protagonisti di uno degli appuntamenti inseriti nel circuito del Sicilia Jazz Festival.

Domenica 5 luglio il pianista Francesco Nicolosi proporrà il concerto “Omaggio al cinema”, anch’esso realizzato in collaborazione con il Sicilia Jazz Festival.

A chiudere la manifestazione, lunedì 6 luglio, sarà il concerto del chitarrista Francesco Buzzurro, artista apprezzato a livello nazionale e internazionale.





Il vice sindaco di Balestrate Marisa Saputo

«Annunciare la seconda edizione del Jazz Pop Festival mi rende particolarmente felice – dichiara la vicesindaca Marisa Saputo –. Lo scorso anno abbiamo creduto in questo progetto culturale ambizioso e il pubblico ci ha premiati con una partecipazione straordinaria, trasformando il festival in uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate balestratese. Per questo abbiamo deciso di riproporlo, arricchendolo con alcune novità che raccontano bene la nostra idea di cultura: una cultura che valorizza i talenti, crea opportunità e mette in rete le energie migliori del territorio. Ad aprire il festival saranno infatti gli artisti locali, grazie alla preziosa collaborazione con il MAS, una realtà formativa presente a Balestrate che, attraverso i suoi docenti e i suoi allievi, offrirà al pubblico una serata speciale all’insegna della musica e della creatività».





«Il Jazz Pop Festival non è soltanto una rassegna musicale. È un’occasione di incontro, di crescita culturale e di promozione della nostra comunità, che attraverso la musica riesce a parlare a pubblici diversi e a creare momenti autentici di condivisione».

Dal 2 al 6 luglio

L’appuntamento è alla Scalinata della Pineta dal 2 al 6 luglio per cinque serate di musica, cultura e spettacolo in uno degli scenari più suggestivi della costa siciliana, dove il fascino della natura incontrerà il talento di alcuni dei più apprezzati protagonisti della scena musicale italiana e siciliana.

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