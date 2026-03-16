Torna il kolossal “La Città delle Amazzoni”: dopo i sold out, il musical approda al Metropolitan di Catania, il 21 e 22 marzo

Dopo il travolgente successo della scorsa stagione, torna finalmente in scena “La Città delle Amazzoni”. L’atteso appuntamento con l’opera musical prodotta da Poetica Produzioni di Alessandro Incognito, con le musiche originali di Franco Lazzaro e Airam, le liriche di Andrea Tomaselli e le coreografie di Erika Spagnolo, approda sul prestigioso palco del Teatro Metropolitan di Catania il 21 marzo alle 21:00 e il 22 marzo alle 18:00.





LA REGIA E LA FORZA DEL PROGETTO ARTISTICO

A firmare la regia è Alessandro Incognito, che con questa opera musical corona dieci anni di impegno e successi. La sua visione trasforma il mito in un’opera moderna capace di valorizzare l’eccellenza del talento siciliano. Il musical La Città delle Amazzoni è un viaggio mozzafiato tra la forza indomita delle guerriere in lotta con il Popolo del Mare e il richiamo del cuore che ha già conquistato migliaia di spettatori

L’ECCELLENZA DELLE MUSICHE E DELLLA DRAMMATURGIA

Le musiche originali di Franco Lazzaro e Airam, capaci di fondere suggestioni epiche con sonorità moderne, sono cuore pulsante dell’opera. L’orchestrazione e gli arrangiamenti curati dagli stessi autori guidano le coreografie e l’intero impianto scenico. La drammaturgia e le liriche portano la firma dello scrittore Andrea Tomaselli, che ha creato un testo denso di emozioni.





I PROTAGONISTI

A guidare il numeroso cast sono Laura Sfilio, superlativa nel ruolo di Atandra, regina delle Amazzoni, e lo stesso Alessandro Incognito, carismatico interprete del comandante Laiol, re del popolo del Mare. Il loro incontro darà vita a un duello fisico ed emotivo che cambierà le sorti dei due popoli.

LE COREOGRAFIE

Le coreografie della creativa e brava Erika Spagnolo muovono un corpo di ballo di altissimo livello, con un linguaggio corporeo potente e dinamico.





LO SPETTACOLO: UN KOLOSSAL MODERNO

Il musical si configura come un vero kolossal che intreccia temi universali e urgenti: il rapporto uomo-donna, l’emancipazione femminile in contrasto con il patriarcato, e il concetto di “famiglia” intesa come comunità di valori oltre i legami di sangue. Al centro della narrazione, il tema della guerra e della pace, quanto mai attuale nel contesto storico odierno. Carolina Pulvirenti nel ruolo di aiuto regia, contribuisce alla complessa gestione di un apparato scenico e narrativo di ampio respiro.

IL CAST COMPLETO

L’opera vanta un cast d’eccellenza e una direzione corale curata da Lilla Costarelli, storica corista di Sanremo:

• Ruoli Principali: Francesca Pulvirenti (Krina), Antonella Leotta (Asteria), Maria Cristina Litrico (Cleta), Ornella Foti (Kolai), Giulia Fassari (Talestri), Carmelo Gerbaro (Cleomene), Grace Previti (Sira), Roberta Adelini (Aura).

• Popolo delle Amazzoni: Noemi Carpinato (Deianira), Roberta Spampinato (Bremusa), Alba Donsì (Melanippe), Giordana Vitaliti (Tecmessa), Giuliana Giammona (Marpesia), Giorgia Morana (Mirina), Elisa Laudani (Alcibia), Gabriella Caruso (Derimacheia), Giada Minissale (Lisippa), Martina Calcagno (Climene).

• Popolo del Mare: Dario Castro (Kiros), Adriano Fichera (Teseo), Alessandro Chiaramonte (Milo), Lorenzo Cristofaro (Leandro), Daniele Caruso (Otis), Fausto Monteforte (Febo).





L’IMPIANTO SCENICO E VISIVO

L’impatto scenico garantito dalla scenografia mobile ideata da Alessandro Incognito e realizzata da Bottega Fantastica permette di trasformare continuamente lo spazio scenico. Completano l’eccellenza visiva i preziosi costumi di Rosy Bellomia, il video mapping di Andrea Ardizzone e il trucco/parrucco di Alfredo Danese. Maestro d’armi Fabio Spampinato

COMITATO SCENTIFICO

I grecisti Monica Centanni (Università Iuav di Venezia) e Paolo Biagio Cipolla (Università di Catania)

INFO E PREVENDITE

Biglietti: Disponibili presso il botteghino dei Teatri Metropolitan e Ambasciatori e online



Luogo: CATANIA

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