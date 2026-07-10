Giunge alla sua quarta edizione Marineo festival delle musiche, organizzato dal comune di Marineo in collaborazione con l’assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, per la direzione artistica di Angelo Butera. Sei appuntamenti, che si terranno dal 4 al 9 agosto, ai piedi del castello Beccadelli a Marineo, alle 21.30.

“La particolarità e la bellezza del festival delle musiche di Marineo è che è aperto a tutti i generi musicali – spiega Angelo Butera, direttore artistico – dal pop al jazz, al cantautori contemporanei alla musica afroamericana. Così per come avviene da tempo a Castelbuono, questo festival conferma che c’è un altro comune, che negli anni, ha investito e continua ad investire sulla cultura per creare identità e rete sul territorio”.





“Con entusiasmo e convinzione – dice Elvira Amata, assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo – l’assessorato regionale del Turismo rinnova il proprio sostegno al festival delle musiche di Marineo, un appuntamento che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Una manifestazione che si distingue, non soltanto per l’indubbio valore e la qualità della sua proposta musicale capace di attrarre un pubblico eterogeneo e appassionato, ma anche per la capacità di accendere attraverso la forza della musica i riflettori sulle straordinarie bellezze storiche, paesaggistiche e culturali di Marineo e del suo territorio. Siamo fortemente convinti che il turismo contemporaneo si alimenta sempre più di esperienze ed emozioni autentiche. Ecco che iniziative di questo calibro confermano come la collaborazione strategica tra gli enti locali e la Regione Siciliana rappresenti la formula vincente per valorizzare l’identità del nostro territorio. È proprio in quest’ottica che l’Assessorato ha voluto supportare con determinazione un progetto che riflette pienamente la nostra visione, quello di consolidare il brand Sicilia come meta d’eccellenza per cultura, ospitalità e grandi manifestazioni. Al comune di Marineo, agli organizzatori e a tutti gli artisti va il mio plauso per aver saputo costruire, anno dopo anno, un festival di così alto profilo, capace di generare valore economico e attrattività per la nostra isola”.





“La quarta edizione del festival delle musiche che si terrà a Marineo dal 4 agosto al 9 , si conferma di grande interesse per la qualità degli artisti: Roy Pace , Milici , Nené Ingiulla, e tanti a altri per una settimana all’insegna della buona musica da ascoltare seduti, nelle fresche serate di agosto e nello scenario della meravigliosa Piazza Castello”, afferma il sindaco di Marineo Franco Ribaudo.





Si inizia il 4 agosto con il trombettista Roy Paci, che farà un omaggio a Miles Davis in occasione dei cento anni dalla nascita del celebre trombettista statunitense.

Il 5 agosto, sarà invece la volta dell’armonicista Giuseppe Milici insieme al quartetto Aki Spadaro (pianoforte), Luca La Russa (basso elettrico), Fabrizio Giambanco (batteria). Milici in occasione della serata sarà protagonista di un concerto che vedrà un tributo a Michael Jackson, tra brani intramontabili come Billie Jean e Off the Wall si affiancano a pagine più intime come You Are Not Alone e She’s Out of My Life, in un concerto che unisce eleganza, ricerca e libertà espressiva.





Il 6 agosto un tributo al genio di Fabrizio De Andrè con “La musica la parola dell’anima”, spettacolo nel quale a far rivivere i grandi successi del cantautore genovese sarà a voce di Ninè Ingiulla, considerato autentica incarnazione di De Andrè, insieme alll’Orchestra Brancaccio.

Il 7 agosto“Clapton story” un tributo a colui che è conosciuto come slowhand, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi: Eric Clapton, tra i fondatori della celebre band americana Cream. Da Cocaine all’intensità di Layla, passando per Wonderful Tonight e Tears in Heaven. Protagonista di questo omaggio a Clapton il chitarrista Nino Panicola.

L’8 agosto, concerto della Baciami piccina Swing band, una realtà che si propone di riportare in scena un genere musicale senza tempo capace di trasmettere leggerezza, eleganza e coinvolgimento, con una formazione di 11 elementi.

Marineo festival delle musiche si concluderà il 9 agosto con il concerto del progetto I Qbeta,che vede alla voce Peppe Cubeta, riproporre uno stile etnico d’autore, che raccoglie le atmosfere e le diversità culturali dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, dalle coste settentrionali dell’Africa fino ai Balcani, dall’Andalusia alla Sicilia. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Rosa Balistreri la targa Marineo festival delle musiche sarà conferita a Peppe Cubeta per aver saputo continuare la tradizione della musica d’autore siciliana con ritmi innovativi.

Luogo: Marineo

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