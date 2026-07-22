Sabato 5 settembre 2026 la Caccia al Tesoro Fotografica LIFE – Memorial Fabrizio Piro” spegnerà le sue prime dieci candeline, confermandosi come un evento imperdibile per la comunità e per i visitatori. Organizzata per promuovere e far conoscere le peculiarità artistiche e paesaggistiche della città, la manifestazione celebrerà questo importante decennale con il consueto coinvolgimento attivo della città.

Il regolamento della decima edizione prevede la ricerca e lo scatto di dieci obiettivi prefissati lungo un percorso da svolgere rigorosamente a piedi per le vie cittadine, a cui si aggiungerà un speciale Obiettivo Instagram da realizzare tramite smartphone e condividere sui social.





Il ritrovo per il check-in è fissato dalle ore 17:00 alle 17:30 in Piazza Don Minzoni (Piazza Duomo), con partenza ufficiale alle ore 17:45. Le squadre, composte da un numero di partecipanti compreso tra due e quattro persone con un caposquadra referente, avranno tempo fino alle ore 19:00 per completare il percorso e consegnare gli scatti.

La partecipazione è aperta a tutti, compresi i minorenni provvisti di autorizzazione dei genitori, ed è previsto un limite massimo di venti squadre concorrenti per un contributo di iscrizione pari a cinque euro a squadra.





Ogni gruppo dovrà utilizzare un solo dispositivo fotografico digitale e, al termine della gara, oltre ai premi per i più veloci nel completare la lista, una giuria di esperti valuterà la qualità e la creatività degli scatti assegando i riconoscimenti per le foto più belle e originali. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto tramite i canali ufficiali dell’associazione L’AltraSciacca.

Il regolamento completo su www.laltrasciacca.it

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

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