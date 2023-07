Un viaggio musicale dalle sonorità degli anni ’80 sino all’ultimo lavoro del 2022. Uno spettacolo imperdibile che ripercorre quattro decenni di storia musicale di un artista straordinario: Luca Madonia. Cantautore e chitarrista catanese, Madonia calcherà venerdì 21 a partire dalle 19.00 alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre a Messina, le scene del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023, con un concerto nato per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera.

L’evento, inserito nel cartellone della rassegna “Wine&Music”, per la direzione artistica di Claudio Iudicelli di Athena Produzioni, si svolgerà nella magnifica cornice del boschetto della tenuta, a ridosso del promontorio più a Nord della Sicilia, con lo straordinario sfondo del tramonto sulle Eolie e il golfo di Milazzo.

Luca Madonia si esibirà in formazione trio con Denis Marino alle chitarre ed Ambra Scamarda al basso. Dagli anni 80 con i DENOVO , alfieri della new wave italiana agli anni 90 con l’esordio da solista. Ha dieci album all’attivo , fino all’ultimo lavoro del 2022 “Stiamo tutti ben calmi”, tre inediti e una rilettura acustica dei brani più rappresentativi per festeggiare 40 anni di carriera. Passando anche da un Sanremo nel 2011 con Franco Battiato. Una vita in musica attraversando tante stagioni con grande coerenza e credibilità.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.