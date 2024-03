La distribuzione si è svolta oggi all’ospedale “Umberto I” di Siracusa

Salvatore Lorefice, presidente regionale: “Un gesto simbolico per regalare loro un momento di gioia e allegria durante un periodo difficile come quello dell’ospedalizzazione”





Siracusa 28 marzo 2024

Le uova di Pasqua ai bambini che sono costretti a trascorrere il periodo festivo in ospedale, per regalare loro un momento di gioia e allegria. Torna “Si affronta col sorriso”, l’iniziativa di Udicon Sicilia in collaborazione con l’Azienda sanitaria di Siracusa, che si è svolta oggi nel reparto di pediatria dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa.

Le uova al cioccolato sono contraddistinte da un logo con la scritta “Si affronta col sorriso” sono state distribuite, in un contesto di gioco e divertimento, dalla mascotte Capitan Udicon, e dai volontari dell’associazione, che hanno visitato il reparto pediatrico dell’ospedale per consegnarle direttamente ai bambini e alle loro famiglie. Questo gesto simbolico ha riscosso grande apprezzamento da parte dei piccoli pazienti e del personale sanitario, contribuendo a creare un’atmosfera più serena e positiva. All’iniziativa hanno partecipato il presidente regionale Udicon, Salvatore Lorefice, Giovanni Monaco rappresentante di Fna provinciale che si è occupato della logistica, e per l’Asp di Siracusa il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia, il dirigente medico di Pediatria Arturo Bellomo, la coordinatrice infermieristica Giovanna Zirone, Stefania Di Mauro della direzione sanitaria dell’ospedale, e la responsabile dell’ Informazione e della Comunicazione, Adalgisa Cucè.

“Con questa iniziativa – dichiara Salvatore Lorefice, presidente Udicon Sicilia – abbiamo voluto portare un sorriso sui volti dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, offrendo loro un momento di dolcezza e distrazione durante il periodo di degenza in ospedale. Siamo grati per l’accoglienza e la partecipazione della struttura ospedaliera di Siracusa, e continueremo a sostenere i pazienti pediatrici con iniziative volte a migliorare il loro benessere e conforto”.

L’Udicon si impegna costantemente a promuovere azioni di solidarietà e sostegno nei confronti delle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai bambini e alle loro esigenze. L’iniziativa “Si affronta col sorriso” rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che ha un grande impatto sulle vite dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, dimostrando che anche nei momenti più difficili è possibile trovare conforto e speranza.













Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.