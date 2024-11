Alla Cosedil Saturnia Acicastello torna Manuele Lucconi, lo schiacciatore classe ’99 che aveva conquistato i cuori dei supporter biancoblu nella stagione 21/22 in cui il giovane marchigiano ottenne il titolo di top scorer dell’Intera Serie A3 del volley italiano, mettendo a segno 576 punti (con il record italiano di punti in una sola partita, 48 contro il Palmi, ancora imbattuto) e guadagnandosi il soprannome di “squalo”.

Adesso Lucconi è in viaggio verso la Sicilia, per rinforzare il reparto opposti della Cosedil Saturnia e per dare man forte ad Andrea Argenta, che in queste settimane ha tenuto alto lo score dei biancoblu con un attacco dopo l’altro, straordinari che nell’ultimo match contro Cuneo gli sono valsi la “medaglia” di top scorer del match, dando la possibilità a Giulio Sabbi di portare a compimento in maniera serena il percorso verso la piena ripresa.

“È un piacere tornare dove si è stati bene”, queste le prime parole dell’opposto marchigiano appena rientrato in Italia dalla Corea, dove ha vissuto dallo scorso maggio per il trasferimento all’Ansan OK Savings Bank OKman, nella Vleague coreana.

“So come si lavora ad Acicastello, conosco la Società, ho giocato con alcuni dei miei nuovi compagni, e sono contento di potere lavorare con mister Placì ed essere di nuovo parte di questo progetto. Niente di meglio.” aggiunge.

“Sento già l’affetto della gente che presto riabbraccerò al PalaCatania e non vedo l’ora di mettermi a servizio della società e di dare alla squadra tutto il supporto che potrò mettere in campo. Rispetto a tre anni fa, torno con un carico di esperienza che so potrà fare la differenza”, conclude il giovane opposto che sarà a disposizione di coach Placì già prima della partita contro la Conad Reggio Emilia.

CARRIERA

Cresciuto nel vivaio Fanese, Manuele Lucconi è stato tra i protagonisti della promozione di Fano in A3 nel 2019. Nella stagione 2019-20, un’esperienza anche a Siena, per poi tornare a Fano l’anno dopo. Nel 2021/22 l’opposto marchigiano arriva ad Acicastello, una stagione straordinaria dove ottiene il titolo di top scorer dell’intera A3, mettendo a segno 576 punti.

L’anno dopo la breve esperienza in A1, con Gioiella Prisma Taranto, fino a dicembre 2022, poi il passaggio, nel corso della stessa stagione, alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in serie A2, squadra con la quale ha ottenuto un prestigioso triplete (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa).

Nel 2023/24 Lucconi ha indossato la maglia di Tinet Prata di Pordenone disputando un’altra ottima stagione e chiudendo la Regular Season con 488 punti realizzati in 26 incontri disputati.

Lo scorso maggio il trasferimento all’Ansan OK Savings Bank OKman, nella Vleague coreana.

