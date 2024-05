Il prossimo 24 maggio, alle 9, al via in piazza San Pietro a Riposto, la sesta edizione dei “Giochi del Mare”, che quest’ anno coincidono con l’open day della Lega Navale Italiana, in programma dal 24 al 26 maggio. Gli obiettivi sono quelli di contribuire a far conoscere la LNI quale opportunità per tutti i cittadini, a prescindere da disabilità o condizioni di disagio sociale o economico, per l’avvicinamento al mare e alle acque interne e la fruizione di attività culturali, sportive di formazione nautica, di inclusione sociale e protezione ambientale. Parteciperanno gli I.C.S. del territorio con una delegazione composta da 15 studenti frequentanti le classi comprese tra la IV primaria e la II secondaria di primo grado.

Ad accogliere le varie delegazioni studentesche il sindaco di Riposto, Davide Vasta, l’assessore al mare Carmelo D’ Urso, accanto all’ assessore alla P.i, Chiara Longo, il comandante della locale Cp di Riposto, il t.v Diletta Volpe ed il presidente di LNI sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri.

Uno staff tecnico di istruttori qualificati, assieme ai volontari delle associazioni coinvolte, trascinerà gli alunni in un processo di acquisizione, in forma educativa e ludica, alla costruzione di abilità perseguendo gli obiettivi dell’educazione motoria e l’insieme di competenze pedagogiche. I verbi guida degli obiettivi di apprendimento della giornata saranno: padroneggiare, trasformare, sviluppare, incrementare e inventare. Le attività di cui i verbi fanno da guida, saranno orientate all’apprendimento delle abilità motorie, per il tramite della combinazione degli schemi motori. I giochi avranno come cornice la manualità, la conoscenza di nuove informazioni e vocabolario, nomenclatura, coordinazione e nauticità.

Oltre agli studenti degli istituti comprensivi, parteciperanno, come animatori di squadra e giudici di gara, gli studenti dell’Istituto Nautico di Riposto “Luigi Rizzo” e del l’I.i.s “Leonardo” di Giarre. Questa sinergia tra i vari Istituti, gli enti e le associazioni del territorio, avrà come fine quella di divulgare la cultura nautica-marinaresca e degli sport nautici e promuovere la tutela dell’ambiente marino.

Alle 12 sarà prevista la premiazione dei vincitori dell’edizione 2024 dei Giochi del Mare.

