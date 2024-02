Otto squadre di calcio a 5, di cui due femminili, si sono sfidate questa mattina in occasione del “Torneo di carnevale” organizzato dalle associazioni “Tugus” e “Civilia” presso icampi “Wisser” di via Maurizio Ascoli, a Palermo, con ilcoinvolgimento anche della cooperativa sociale “3P”.



La manifestazione ha previsto non solo lo sport per i più grandi ma anche il divertimento dei più piccoli: più di 50 le bambine e i bambini che, in maschera, hanno partecipato alla festa di carnevale organizzata presso la struttura “toys” del Wisser, tra cui i bambini

ospiti di alcune case famiglia.



“Un momento di gioia e festa per grandi e piccoli – dicono Domenico Barravecchia, presidente di Tugus, e Francesco Ippolito, presidente di

Civilia – che ci ha consentito di conciliare sport e solidarietà: mentre gli adulti si sfidavano sul campo di calcio, le bambine e i bambini hanno potuto festeggiare il carnevale. Ringraziamo quanti hanno reso possibile questa iniziativa che ha riscosso grande successo”. Alla premiazione, avvenuta alla presenza del consigliere comunale Dario Chinnici, sono state consegnate alcune targhe per le squadre partecipanti e gli sponsor.



