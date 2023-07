Toto Costruzioni Generali comprende il disagio dei propri lavoratori, manifestato in questi giorni, e ritiene importante esprimere le dovute rassicurazioni sulle attività in corso e sul futuro delle proprie commesse e dei propri cantieri. Nonostante le difficoltà dovute alla tensione finanziaria, conseguenza della nota vicenda che ha generato l’esproprio della concessione per le autostrade A24/A25 – che riguarda la società Strada dei Parchi – le attività dei cantieri hanno in queste settimane registrato un significativo impulso, a testimonianza della volontà e della determinazione sul punto del Gruppo Toto, anche grazie al supporto delle diverse Committenti.

Proprio in merito al contenzioso in corso sulla vicenda di A24/A25, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro al MIT, tra esperti del Ministero, Anas e organizzazioni sindacali dei lavoratori della società Strada dei Parchi, per condividere eventuali novità e impegno per offrire garanzie sul futuro dei lavoratori. Lo stesso MIT, con una nota stampa, ha fatto sapere che “il confronto si è reso necessario anche per le evoluzioni che hanno interessato la norma del precedente governo e su cui gli uffici di Porta Pia sono al lavoro per valutare la migliore soluzione possibile. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è particolarmente attento al dossier”. Un assunto che testimonia di come la scelta del precedente esecutivo, di revocare la concessione, oltre ad essere ingiusta viste le recenti sentenze di assoluzione dei Tribunali di Teramo e L’Aquila, abbia generato un danno, per tutte le famiglie dei lavoratori di un Gruppo che ha sempre onorato gli impegni. Una situazione complessa, la cui risoluzione riteniamo sia vicina e per cui auspichiamo un ritorno alla normalità dei flussi di cassa che consentirà, nel minor tempo possibile, il saldo di tutte le spettanze arretrate.

In riferimento alla ripresa dell’operatività TCG ricorda che nonostante le difficoltà, e grazie al determinante contributo del proprio personale, sono state recentemente ultimate diverse opere sul viadotto Ritiro a Messina per consentire le deviazioni di traffico necessarie al completamento dell’opera, sono in corso importanti attività di varo e completamento dei cantieri sull’A24/25, sono a regime a Mantova le attività di realizzazione delle fondazioni del by pass del Ponte di San Benedetto Po e, nell’importante cantiere RFI di Cefalù, sono state recentemente avviate tutte le attività preliminari necessarie per riprendere a pieno regime l’operatività del cantiere, è infine imminente il riavvio del cantiere ANAS di Marana.

Proprio per quanto riguarda il cantiere di Cefalù, preme sottolineare a parziale correzione di alcune dichiarazioni emerse sulla stampa locale che – in considerazione delle nuove modalità di scavo disposte dalla Committente – l’Impresa ha richiamato diverse maestranze per effettuare visite mediche ed altre attività preparatorie in vista della ripresa delle attività di scavo della TBM. Il personale attualmente operativo, come ad esempio gli addetti al trasporto dello scarico delle vasche, è impegnato in attività che prevedono l’utilizzo di mezzi con aria condizionata oppure sono impegnati al coperto nelle attività di finitura delle gallerie naturali. Per le ridotte unità di lavoratori esposti al sole, al pari di tutti gli altri cantieri sul territorio nazionale, si è prestata la massima attenzione con tutte le precauzioni del caso quali pause ripetute, rinfresco in aree ombreggiate, acqua fresca, indumenti leggeri e rotazioni frequenti, il tutto secondo le procedure previste nei piani operativi di sicurezza.

L’Impresa è certa che l’impulso dato a tutti i cantieri nelle ultime settimane, anche grazie alla risoluzione di diverse problematiche con il determinante apporto di tutte le Committenti interessate, possa a breve essere ulteriormente supportato da una risoluzione positiva che rimuova l’ingiusto provvedimento di revoca in danno della concessione di A24/A25.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.