Cresce l’interesse e la curiosità dei turisti per il Tour del Treno dei Vini dell’Etna, esperienza slow, organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna in collaborazione con Ferrovia Circumetnea, che unisce la scoperta del vulcano a quella dei vini e della gastronomia del territorio. A guidare la classifica sono tedeschi e americani, sempre più affascinati dalla ricchezza enogastronomica etnea, ma si registrano presenze importanti anche da Finlandia, Belgio, Francia, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud. Il fascino dell’Etna e dei suoi prodotti, quindi, continua a catturare un pubblico sempre più ampio e variegato, alla ricerca di un contatto diretto con le realtà del territorio e con le sue eccellenze. Il tour propone, infatti, oltre alle degustazioni di vini Etna DOC e prodotti locali in due diverse cantine del versante nord dell’Etna, anche la visita dei borghi di Randazzo o di Castiglione di Sicilia con guida dedicata. “Siamo soddisfatti della risposta che stiamo ottenendo con il Tour del Treno dei Vini dell’Etna – – afferma Gina Russo, presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna – Nel 2024 il numero delle presenze è raddoppiato e anche i turisti che si spostano a piedi partecipano al tour utilizzando i treni regionali da Catania e Taormina. Quest’ultimo dato in particolare testimonia quanto il tour, oltre ad incentivare il turismo slow, abbia anche un effetto positivo in termini di sostenibilità ambientale”.





Tre le stazioni di partenza del Tour del Treno dei Vini dell’Etna: Giarre, facilmente raggiungibile in treno da Catania o da Taormina, Riposto, comoda per chi viaggia in barca o alloggia sul mare, e, infine, Piedimonte Etneo, perfetta per chi arriva in auto. E per la stagione 2025 la Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna ha già in serbo delle novità, a partire da un nuovo percorso enogastronomico che consentirà ai turisti di esplorare anche il versante sud est dell’Etna. “Dal prossimo marzo avremo un info e ticket point a Catania centro grazie alla collaborazione con Palazzo Scammacca – annuncia Marika Mannino, direttore della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna – per permettere ai turisti di passaggio dal capoluogo etneo di avere informazioni per le degustazioni nelle cantine dell’Etna e di acquistare i biglietti per il Tour. I ticket, naturalmente, possono essere acquistati anche on line sul nostro sito. Stiamo lavorando anche ad un nuovo progetto per avvicinare i visitatori e gli appassionati di enogastronomia alle aziende che fanno accoglienza: si chiama ‘Vinobus Etna Wine Bus’, con partenza da Catania centro per scoprire, a bordo di una navetta con guida dedicata, un percorso che va dalla Riviera dei Ciclopi al versante sud est dell’Etna, visitando le cantine e le aziende olivicole – conclude – per vivere indimenticabili esperienze enogastronomiche”.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.