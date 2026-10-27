Sarà il suggestivo Castello Beccadelli di Marineo, in Piazza Castello 15, a ospitare sabato 7 novembre 2026, alle ore 17:30, l’inaugurazione di “TRA ARTE”, mostra collettiva di arte contemporanea ideata dall’artista Gaetano Barbarotto. L’iniziativa si propone come un momento di incontro tra linguaggi artistici, sensibilità creative e patrimonio storico, in uno dei luoghi simbolo della comunità di Marineo.



Il Castello Beccadelli, con la sua imponente architettura in pietra, le torri e le merlature che ne caratterizzano il profilo, rappresenta una testimonianza significativa della storia e dell’identità del territorio. Inserito nel cuore del centro abitato, il complesso costituisce una cornice di particolare fascino per un evento che mette al centro l’arte contemporanea, creando un dialogo ideale tra la memoria del passato e le espressioni artistiche del presente.



La scelta del castello come sede espositiva conferisce alla manifestazione un valore che va oltre la dimensione della mostra: l’arte diventa occasione per riscoprire i luoghi della cultura, promuovere la partecipazione e rafforzare il legame tra patrimonio architettonico, comunità e creatività. In questo contesto, le opere degli artisti partecipanti offriranno al pubblico differenti prospettive espressive, invitando alla riflessione e al confronto attraverso la pluralità dei linguaggi contemporanei.



La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Marineo, del Rotary Club di Corleone, della Fondazione Thule Cultura e dell’Accademia A.S.C.U., a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà culturali nella promozione delle iniziative artistiche.



Esporranno le loro opere: Antonella Affronti, Margherita Amabile, Gaetano Barbarotto, Lia Biondolillo, Domenico Boscia, Alessandro Bronzini, Sebastiano Caracozzo, Aurelio Caruso, Giacomo Cuttone, Manlio Giannici, Mario Lo Coco, Laura Natangelo, Mario Pecoraro, Enzo Puleo, Giorgio Puleo, Caterina Rao, Saverio Rao, Fulvia Reyes, Gery Scalzo, Antonino Scarlata, Enzo Tardia e Tiziana Viola Massa.



Il programma inaugurale prevede i saluti istituzionali dell’on. Francesco Ribaudo, sindaco di Marineo, e della dott.ssa Beatrice Di Sclafani, assessore alla Cultura. La presentazione della mostra e la cura dell’iniziativa saranno affidate al prof. Aldo Gerbino, mentre gli interventi culturali saranno tenuti dal prof. Tommaso Romano e dal prof. Ciro Spataro.





A conclusione dell’incontro è previsto un intrattenimento musicale, seguito da un brindisi di ringraziamento, per condividere con gli artisti, gli ospiti e il pubblico un momento di convivialità e partecipazione.



Con “TRA ARTE”, Marineo si prepara dunque ad accogliere un appuntamento che unisce espressione artistica, valorizzazione del patrimonio e promozione culturale. Il Castello Beccadelli diventerà il luogo d’incontro tra opere, idee e sensibilità differenti, confermando il ruolo dell’arte quale strumento di dialogo, crescita e valorizzazione delle risorse culturali del territo.

Giacomo Cuttone

Artista



Luogo: MUSEO CASTELLO BECCADELLI, PIAZZA CASTELLO MARINEO, 7, MARINEO, PALERMO, SICILIA

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