Con “Amante”, Fulvio Nuvole sceglie di raccontare Palermo attraverso una metafora sentimentale: una relazione fatta di affetto profondo, incomprensioni, ferite e difficoltà da cui non è sempre possibile prendere le distanze. Il brano, costruito sull’incontro tra sonorità jazz e boom bap e un campione proveniente dal mondo neomelodico, restituisce un ritratto personale della città, lontano tanto dalle rappresentazioni idealizzate del Sud quanto da quelle che ne mettono in evidenza soltanto le criticità. Al centro ci sono le esperienze di chi cresce in Sicilia e si trova spesso davanti alla necessità di partire per cercare altrove opportunità e prospettive, senza per questo riuscire a recidere il legame con le proprie origini. Un racconto individuale che finisce inevitabilmente per assumere una dimensione collettiva e sociale, come già accaduto con “RIVIERA”. Abbiamo parlato con Fulvio Nuvole della genesi di “Amante”, del rapporto contraddittorio con la propria città, delle influenze musicali che si intrecciano nella sua scrittura e della possibilità di fare politica anche semplicemente scegliendo di raccontare il luogo da cui si proviene.





Fulvio Nuvole: «Non ho bisogno di cercare un suono che rappresenti le mie origini: quel suono è già parte di me»

In “Amante” ti rivolgi a una figura che sembra essere una ragazza, ma che in realtà nasconde Palermo. Hai scelto di raccontare il rapporto con la tua città attraverso una relazione sentimentale: cosa ti permetteva di dire questa metafora che sarebbe stato più difficile esprimere con un racconto diretto?

Inizialmente non c’era l’idea di costruire questo tipo di storytelling. Tutto si è sbloccato quando ho scoperto su TikTok il profilo di un ragazzo palermitano che canta brani neomelodici. All’inizio avevamo semplicemente un beat jazz su cui avevo scritto le strofe, a cui abbiamo aggiunto un campione del ritornello di “Quello che volevi”, di Gianni Vezzosi e Mario Patania, nella versione interpretata da Insidee20. Da lì, il brano ha iniziato ad assumere una forma narrativa che ci è piaciuta e che abbiamo deciso di portare avanti, fino a sceglierlo come estratto del progetto.

Il meccanismo narrativo è semplice: nel ritornello si rivela che tutto il racconto si muove all’interno di una relazione sentimentale. Io mi rivolgo a questa ragazza e le racconto, attraverso le strofe, i disagi e le vicissitudini che ho vissuto nella mia città. Non è quindi semplicemente un pezzo d’amore, ma un brano che parla attraverso l’amore: è il racconto di un uomo che si confida con la persona amata e le racconta il proprio vissuto a Palermo.

Da qui nasce il parallelismo tra la donna amata e la città. Entrambe sono presenze con cui ho un legame profondo, ma anche contraddittorio, fatto di momenti belli e momenti difficili. Raccontare Palermo come una relazione sentimentale mi ha permesso di restituire questa complessità senza doverla necessariamente spiegare in modo diretto.





Nel brano convivono il desiderio di allontanarsi dalla Sicilia e l’impossibilità di recidere davvero il legame con le proprie radici. Quanto pesa, per chi cresce a Palermo, la sensazione che per immaginare un futuro diverso sia necessario partire? E come si convive con il senso di colpa o la contraddizione che questa scelta può portare con sé?

È molto difficile, per chi cresce in Sicilia, fare i conti con l’idea che, per avere la possibilità di costruirsi una vita soddisfacente, sia necessario trasferirsi altrove, al Nord o all’estero. La cosa peggiore è che, spesso, le alternative sembrano essere due: partire oppure restare accettando una condizione di sacrificio continuo, in cui ci si sente sfruttati, ghettizzati, isolati o esclusi. Sono rare le occasioni in cui si riesce a vivere pienamente e con serenità senza dover scendere a compromessi.

Chi sceglie di sottrarsi a questa condizione e andare via, magari con l’idea di tornare un giorno e contribuire al benessere della propria città, si ritrova spesso con il dito puntato contro. Credo che, a volte, questo giudizio racconti più la mancanza di coraggio di chi resta nel mettersi alla prova altrove che non una reale colpa di chi parte.

Perché partire per un anno, per cinque anni o anche più a lungo non significa necessariamente rinnegare le proprie radici. Si possono costruire nuove radici altrove, fare esperienze e poi tornare. Non esiste un destino prestabilito: perché non provare a conoscere altro e vedere cosa può offrire il mondo?

Credo che anche la chiusura della mia terra e la scarsità di opportunità siano legate, almeno in parte, a questo: si guarda troppo poco fuori dai propri confini. Eppure, conoscere altre realtà può essere proprio ciò che permette di tornare con uno sguardo diverso e con qualcosa in più da dare alla propria comunità.





Raccontare Palermo senza idealizzarla significa anche sottrarsi a due narrazioni opposte: quella che trasforma il Sud in un luogo mitico e quella che lo riduce a un catalogo di emergenze. Come hai cercato una voce capace di raccontare le ferite della tua città senza renderle né folklore né semplice denuncia?

Credo che il giusto equilibrio, nel mio caso, non sia qualcosa che ho dovuto cercare deliberatamente: è già dentro di me, perché Palermo è dentro di me. È mia madre, è la mia culla, è la città che mi ha cresciuto. La conosco nelle sue sfumature, nelle sue venature, in ogni parte del suo corpo, proprio come si conosce una persona amata.

Per questo non potrei mai raccontarne soltanto il lato bello o soltanto quello brutto. Non sarebbe naturale, perché non corrisponderebbe a ciò che sono e a ciò che ho vissuto. Non sto indossando una maschera e non sto cercando di costruire un’immagine della città: racconto quello che conosco, quello che ho attraversato e quello che mi è rimasto dentro.

La vita non è sempre bella e non è sempre brutta, e lo stesso vale per Palermo. Ci sono momenti di luce e momenti di grande difficoltà, ed entrambi fanno parte del rapporto che ho con questa terra. Forse, però, è vero che in tutto ciò che racconto rimane sempre una nota di malinconia. È una componente del mio sguardo e della mia scrittura, e credo che emerga proprio perché il legame con la mia città è così profondo e, allo stesso tempo, così contraddittorio.





Musicalmente, “Amante” mette insieme un beat boom bap dalle sonorità jazz contemporanee e un campione di “Quello che volevi” di Gianni Vezzosi, nella versione vocale interpretata da Insidee20. Che cosa cercavi in questo incontro tra linguaggi differenti? Quanto è importante, per te, che anche la produzione racconti il territorio da cui nasce una canzone?

A dire la verità, non cercavo consapevolmente questa sonorità. Nel tempo il mio suono si è sviluppato sempre più verso il blues e il jazz, ma io sono sempre Fulvio Nuvole e sono cresciuto a Palermo, in Sicilia, dove la musica neomelodica è talmente presente nella quotidianità che finisci inevitabilmente per assorbirla.

Per me, quindi, questa fusione è del tutto naturale. È come per un artista che mescola il rock con il pop o il pop con il rap: nel mio caso, mettere insieme il neomelodico e il jazz è un incontro altrettanto spontaneo. Il jazz è già dentro di me. Mi sento un jazzista e un bluesman per il modo in cui scrivo, per come racconto le cose e per la malinconia che attraversa la mia musica.

Aggiungere il neomelodico è stato semplicemente un modo per accogliere un altro linguaggio che appartiene al contesto in cui sono cresciuto. Non l’ho vissuto come un esperimento o come una scelta studiata a tavolino, ma come qualcosa che mi veniva naturale.

Credo che anche la produzione possa raccontare il territorio da cui nasce una canzone, proprio perché la musica che ci circonda finisce per entrare nel nostro modo di esprimerci. A volte non hai bisogno di cercare un suono che rappresenti le tue origini: quel suono è già parte di te.





Nel comunicato si parla di incidenti, violenza, morti e disillusione come elementi che entrano nella quotidianità di chi vive questa realtà. Quando una condizione difficile diventa familiare, il rischio è anche quello di smettere di percepirla come eccezionale. Scrivere “Amante” è stato un modo per riaprire gli occhi su ciò che ti circonda, oppure per dare finalmente una forma a qualcosa che avevi già imparato a portarti dentro?

Io racconto sempre di me: del mio presente, del mio passato e, a volte, anche del mio futuro. Non sono mai fuori dal personaggio, semplicemente perché il mio non è un personaggio. Quello che racconto fa parte della mia esperienza e del mio modo di stare al mondo.

In realtà, non racconto quasi mai un fatto specifico in quanto tale: racconto soprattutto stati d’animo, atmosfere e sensazioni. Quando scrivo, attingo inevitabilmente a ciò che ho vissuto e, di conseguenza, possono emergere anche episodi e situazioni difficili che fanno parte della mia esperienza. Non c’era una volontà precisa di citare determinati fatti, ma raccontarli mi è venuto naturale. E forse sì, scriverne è stato anche un modo per tirarli fuori.

Quando vivi certe situazioni più e più volte, per anni, finisci inevitabilmente per sviluppare una sorta di anestesia nei loro confronti. Ti abitui a ciò che ti circonda, anche quando si tratta di qualcosa che non dovrebbe mai diventare normale. Credo che questo sia uno degli aspetti più difficili da riconoscere: rendersi conto di quanto alcune esperienze, per quanto pesanti, possano diventare parte della quotidianità al punto da smettere quasi di farci effetto.





Con RIVIERA e i tuoi lavori precedenti hai contribuito a costruire un immaginario del Sud che parte da un’esperienza personale, senza separare la dimensione individuale da quella collettiva. Con “Amante” questo legame sembra diventare ancora più esplicito. Ti interessa che la tua musica possa essere anche una forma di racconto sociale, oppure preferisci lasciare che il significato politico emerga dalle storie che scegli di raccontare, senza trasformarle in dichiarazioni programmatiche?

Penso che tutto sia politica e che tutto abbia una dimensione sociale. Non esiste gesto completamente privo di un messaggio o di un’intenzione: anche quando un artista non vuole trasmettere qualcosa di preciso, ciò che fa ha comunque un impatto.

Non avevo mai riflettuto sul fatto che RIVIERA potesse essere letto come un canto collettivo, mentre Amante e gli altri estratti del progetto da cui proviene assumono una dimensione più intima. Eppure, ripensandoci, credo che sia una chiave di lettura interessante. In questi brani ho raccontato lati più cupi, malinconici e quasi depressi, una dimensione che emergerà anche nel disco e nelle sue diverse sfaccettature.

Questo immaginario è già presente nelle copertine dei singoli, con i fiori, i petali e gli oleandri rosa che crescono a Palermo, in mezzo a un mondo che spesso percepisco in bianco e nero. Il rosa è diventato un filo conduttore anche dei video che ho realizzato per il progetto, attraverso il contrasto con il bianco e nero e con il nero, richiamando anche i colori della mia squadra.

Non sento il bisogno di forzare un messaggio politico all’interno della mia musica. Mi fa piacere, però, pensare che, anche senza essere esplicitamente politico, io stia facendo politica semplicemente continuando a parlare del Sud, della mia città e delle esperienze che mi appartengono.

Credo che questa sia una delle forme più autentiche di impegno artistico: raccontare cose che hanno un peso senza pretendere di stabilire a priori quale debba essere quel peso. Lasciare che siano le storie, le immagini e le esperienze a parlare, senza trasformarle necessariamente in dichiarazioni programmatiche. In questo modo, il significato può emergere naturalmente, lasciando a chi ascolta la libertà di riconoscersi, interrogarsi e costruire la propria interpretazione.

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