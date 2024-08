Terra di Russia ed ebraismo nel romanzo storico di Eugenio Cardi:



“A Birobidžan io ci sono nato- Storia di un ebreo a metà nella prima Israele”.

In concomitanza con il periodo storico che ci ritroviamo a vivere, estremamente delicato e preoccupante, fatto di forti tensioni internazionali che vanno dalla Russia fin giù nel Medio Oriente, il 16 settembre 2024 uscirà nelle librerie di tutta Italia un romanzo che pone una singolare relazione proprio tra Russia ed Israele, attraverso un poco conosciuto episodio storico effettivamente accaduto che avrebbe potuto influire sensibilmente sulla complicata situazione in corso, ed ovvero: come sarebbero gli attuali equilibri geopolitici mondiali se il progetto di Stalin di far nascere la prima Israele ad 8000 km da Mosca, facendo convergere tutti gli ebrei del vasto Impero russo in quel di Birobidžan, avesse avuto pieno successo? Sicuramente il Medio Oriente sarebbe in una situazione molto più pacifica. Pochi infatti sono a conoscenza del fatto che la prima Israele non è nata lì dove sappiamo essere oggi ma è nata ben 14 anni prima in una terra desolata e paludosa, infestata di zanzare, nell’angolo dell’estremo oriente russo, al confine con la Cina.

Questa è la domanda che si pone il nuovo libro dello scrittore romano Eugenio Cardi, giunto alla sua undicesima pubblicazione.

“A Birobidžan io ci sono nato – Storia di un ebreo a metà nella prima Israele” sarà in libreria il 16 settembre: pubblicato da Santelli Editore, è distribuito da Messaggerie Libri. Prefazione di Gisella Ruccia, videoproducer de “Il Fatto Quotidiano”.

Il nuovo romanzo di Cardi sarà presentato:

– in anteprima presso la libreria Ubik di Ostia (Via dei Misenati 44) il 20 settembre alle ore 18

– il 27 settembre (ore 17) presso la libreria Punto Einaudi di Porta Romana, Milano

– il 4 ottobre (ore 16) presso la biblioteca Villa Trabia di Palermo con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura

– il 25 ottobre (ore 18) presso la Feltrinelli di Padova

– il 26 ottobre (ore 17) presso la libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Italia-Russia.

Eugenio Cardi, autore di numerosi romanzi e racconti pubblicati sia nel tradizionale formato cartaceo che in formato digitale (Ebook), sia in Italia che all’Estero, è laureato in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) presso l’Università degli Studi di Perugia ed ha un lungo trascorso in ambito associazionistico e volontaristico, in particolare nei settori carceri, immigrazione e minori in difficoltà. E’ autore tra l’altro del romanzo di denuncia sociale contro l’abuso sessuale infantile “Irene F. Diario di una borderline”, presentato sia presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati che presso il Senato della Repubblica.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.