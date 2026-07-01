Ieri la Giunta Comunale di Trabia ha approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, un passaggio importante nel percorso di riordino e regolarizzazione della contabilità della cittadina marinara

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto l’Ufficio di Ragioneria e a tutti i dipendenti comunali che, con professionalità, competenza e spirito di collaborazione, hanno lavorato con impegno per raggiungere questo significativo traguardo dichiara il Sindaco.





Dal maggio 2023 ad oggi è stato portato avanti un lavoro costante che ha consentito di recuperare il ritardo accumulato negli anni precedenti alla nostra gestione. In appena tre anni sono stati approvati sei rendiconti, dal 2020 al 2025, permettendo al Comune di allineare progressivamente la propria situazione contabile e di guardare al futuro con maggiore serenità e programmazione.

Si tratta di un risultato che nasce dalla sinergia tra amministrazione e struttura comunale, dalla determinazione nel raggiungere gli obiettivi e dalla volontà di restituire al nostro Comune una gestione amministrativa sempre più ordinata, trasparente ed efficiente.





Adesso lo schema di rendiconto seguirà il suo iter istituzionale: dopo l’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

Il prossimo passo sarà l’approvazione del bilancio, che ci permetterà di avviare l’iter per l’assunzione del personale, dando così nuovo slancio al nostro corpo di polizia e agli uffici comunali.

Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità, un passo alla volta, per costruire un Comune sempre più solido ed efficiente”

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