Il Sindaco di Trabia, Dr Francesco Bondi ha convocato per Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 10:30 presso l’Aula Consiliare, un’assemblea cittadina per discutere dell’attuale emergenza idrica che negli ultimi mesi ha interessato il territorio trabiese.

Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti punti:

• La situazione legata agli approvvigionamenti idrici effettuati da AMAP S.p.A. dai pozzi “Morello” e “La Russa”

• Le iniziative da intraprendere per la salvaguardia delle falde idriche del territorio comunale

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming.

