L’Amministrazione Comunale di Trabia,in vista delle festivita natalizie 2023/2024,ha dato il via al calendario degli eventi denominato “La Magia del Natale”Un calendario ricco di eventi culturali ,musicali e ricreativi per adulti e bambini,,cio e’stato possibile innanzitutto alla volonta’dell’Amministrazione Bondi’di offrire alla cittadinanza momenti di svago per queste festivita’natalizie dopo le restrizioni dovute alla pandemia da covid e alla sinergia dei vari enti pubblici e privati,abbiamo voluto mettere al centro del programma il tema dei bambini che riscoprono il Natale”-dichiara l’Assessore al Turismo,Sport e Spettacolo,Luigi Chiaramonte

