Cresce l’azienda vinicola fondata nel 2018 dall’enologo Vito Oddo, nel quartiere trapanese di Villa Rosina, e completa la filiera dotandosi di una imbottigliatrice professionale. La “Vito Oddo Trapani” copre adesso l’intero ciclo produttivo, se si considerano anche i vigneti di famiglia tra le località di Fulgatore e Dattilo.



«Con l’arrivo della nuova imbottigliatrice, la filiera si definisce completamente e i nostri vini riporteranno la dicitura “imbottigliato da Vito Oddo”; – afferma l’enologo trapanese, orgoglioso di questo traguardo – l’etichetta contrassegnerà una linea di produzione interamente ospitata nella prima cantina urbana trapanese, in via delle Amazzoni, in quello che era il garage di famiglia in cui ho condotto attività di ricerca, studio e fermentazioni didattiche fino alla laurea in Enologia nel 2010».

L’idea di creare uno stabilimento enologico, Vito Oddo l’ha realizzata nell’arco di pochi anni: nel 2017 l’opificio ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie al conseguimento della qualifica di cantina/stabilimento atto alla lavorazione, stoccaggio e imbottigliamento vino; nel 2018, il Comune di Trapani ha rilasciato tutte le autorizzazioni di idoneità, rendendo il deposito un vero e proprio stabilimento enologico con una capacità di stoccaggio fino a 1000 HL, identificato dal codice ICQRF IT/8680/TP presso l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

«La nostra cantina urbana – evidenzia il titolare – nasce in un momento storico dove non esisteva più nessuna cantina nel centro abitato di Trapani, e negli ultimi anni la struttura è divenuta anche meta di turisti; nel frattempo, abbiamo avviato esportazioni in Svezia, in Inghilterra, alle Bahamas, oltre che in diverse regioni italiane, e i nostri vini hanno vinto prestigiosi concorsi in ambito nazionale e internazionale. Adesso, si apre un nuovo capitolo con l’acquisto dell’imbottigliatrice, a maggiore tutela della qualità dei vini prodotti».





