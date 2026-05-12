Sul lungomare della Ciammarita sorgerà una struttura ricettiva di alto livello, nell’area dell’ex complesso “Pam Pam”. Il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all’atto urbanistico che apre la strada all’importante investimento da parte di imprenditori. Un progetto architettonico prestigioso, che testimonia l’interesse crescente verso il territorio di Trappeto e le sue potenzialità turistiche.

Nel dettaglio: la struttura sarà classificata come “5 stelle” e sarà dotata di piscina, ristorante e bar esterni ed interni, centro SPA, campo di calcetto e parcheggio.





“Sono orgoglioso di dire – ha commentato il sindaco di Trappeto Santo Cosentino – che tutto questo è reso possibile anche dal lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, che ci consente di essere sempre più attrattivi nei confronti dei flussi turistici più qualificati. L’obiettivo è quello di continuare a trasformare Trappeto in una meta d’eccellenza, capace di accogliere i turisti con servizi all’altezza della sua bellezza naturale”.

Il progetto produrrà ricadute positive sotto diversi aspetti: dalla valorizzazione del territorio e del paesaggio costiero all’incremento dell’indotto economico locale, fino alla creazione di nuove opportunità occupazionali, si stima la creazione di nuovi 80 posti di lavori, soprattutto per i giovani nei comparti dell’attività turistico recettiva.





“Creare lavoro e nuove prospettive per i nostri ragazzi – ha continuato il sindaco – significa offrire loro la possibilità di restare nella propria terra e contribuire concretamente a contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile”.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo. A breve, infatti, sarà avviata la revisione del PUG (ex PRG) così da essere sempre più pronti ad accogliere nuovi investimenti e progettualità. Negli ultimi mesi, il sindaco Cosentino ha incontrato diversi imprenditori stranieri che hanno mostrato grande interesse per Trappeto, disponibili a scommettere sulle potenzialità della zona. L’Amministrazione comunale ribadisce così la volontà di essere protagonista e volano di questo processo di cambiamento e sviluppo, fondato sulla collaborazione e l’impegno collettivo.

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