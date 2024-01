In una mattinata segnata da preoccupazione e crescente esasperazione, il Comitato per i Diritti dei Cittadini, guidato dal Presidente Angelo Figuccia, ha condotto un sopralluogo in Via U.R. 3, una strada della V circoscrizione che tempo addietro era stata promessa come sede di una nuova pista ciclabile dalla precedente giunta comunale. Invece di diventare un simbolo di mobilità sostenibile e rigenerazione urbana, questa arteria è ora un triste esempio di degrado e abbandono.

I residenti, stanchi e preoccupati, hanno segnalato la trasformazione della via in una discarica a cielo aperto. Tra erbacce incontrollate e alberi mai potati, il paesaggio urbano di Via U.R. 3 presenta un quadro di abbandono che non solo deturpa la vista, ma rappresenta anche un pericolo concreto. Un particolare allarmante è la condizione dei pali dell’alta tensione che, trascurati, rischiano di crollare da un momento all’altro, minacciando la sicurezza dei cittadini.

Angelo Figuccia, portavoce della comunità locale, ha espresso la crescente frustrazione: “Era una via destinata a diventare un esempio di mobilità moderna e rispetto ambientale. Adesso, invece, ci troviamo di fronte a un simbolo di incuria e disinteresse. L’amministrazione comunale attuale deve prendere provvedimenti immediati per ripristinare la normalità e la sicurezza in questo punto critico della città.”

La situazione di Via U.R. 3 non è solo una questione di estetica urbana, ma solleva interrogativi più profondi sulla gestione delle promesse e progetti urbanistici. Il degrado in cui versa attualmente la strada è un chiaro segnale dell’inadeguatezza delle politiche di mantenimento e sviluppo urbano, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana dei residenti.

Il Comitato per i Diritti dei Cittadini chiede risposte concrete e azioni immediate. L’obiettivo è riportare Via U.R. 3 a essere un luogo vivibile e sicuro, in linea con le aspettative di una città moderna che valorizza i propri spazi urbani e protegge i propri cittadini.

Con l’appello di Figuccia e del comitato, si rinnova la speranza che l’amministrazione comunale ascolti le voci dei suoi cittadini e agisca rapidamente per risolvere questa situazione di degrado urbano che affligge Via U.R. 3.

