Tre aziende si insedieranno nell’agglomerato industriale di Lercara Friddi, alle porte di Palermo. Stamane, il Commissario dell’Irsap, (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), Marcello Gualdani, ha stipulato un atto di vendita e un preliminare di vendita. Con la ditta “Rc Lamp”, è stato stipulato l’atto di vendita definitiva del terreno che ha un’estensione di 2.445 metri quadrati. Impieghera 31 lavoratori con un’investimento di oltre 1 milione di euro.

Con la ditta Cremitaly è stato stipulato il preliminare di vendita del terreno che ha un’estensione di 2.369 metri quadri. Impiegherà 15 occupati e un investimento di 360.904 euro.

Un secondo preliminare sarà firmato la prossima settimana con la ditta Decora, che occuperà un terreno con estensione di 2.087 metri quadri e un investimento di 753.928 euro e impiegherà 16 lavoratori.

Le tre aziende occuperanno complessivamente un’estensione di oltre 6.900 metri quadri, investendo oltre 2 milioni di euro e immettendo al lavoro 62 nuovi occupati.

L’Irsap sta accelerando le procedure, sia nella fase degli interventi ordinari e straordinari, che nei bandi dei lotti da assegnare in tutti gli agglomerati industriali di competenza. Proprio per Lercara Friddi sono quasi pronti altri 3 bandi per altrettanti lotti da assegnare.

C’è da sottolineare che le offerte per l’assegnazione dei tre lotti di terreno, hanno registrato maggiorazioni del prezzo di vendita che vanno dall’80 al 100% della base prevista, segno che c’è una maggiore richiesta di siti industriali di aziende che si immettono sul mercato o di altre che vogliono ampliare il loro sito.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.