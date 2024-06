Una grande festa dello Sport durata tre giorni al Parco della Salute che ha permesso di mettere insieme nel prato del Foro Italico di Palermo tante discipline sportive. Gli atleti si sono esibiti dando prova delle loro capacità ma anche molti neofiti hanno potuto approcciarsi allo sport, alcuni anche per la prima volta. La manifestazione di promozione sportiva ha permesso a 300 alunni dell’istituto comprensivo Rita Borsellino di praticare all’aria aperta e gratuitamente attività ludico-motoria e di educazione ambientale, grazie a “Sport Popolare in Spazio Pubblico”, progetto sostenuto da Fondazione con il Sud e coordinato da Handala. Hanno concluso così il progetto delle mattine della salute che li ha impegnati per due anni. Nella prima giornata anche “Una Musica di pace” con PalermoCoroPop e il Coro Magione. Insieme a Lucina Lanzara e le Voci Vicine i bambini hanno provato a suonare le percussioni. Infine gli alunni della scuola della Kalsa hanno lanciato un messaggio con la grande scritta “No War” che è stata ripresa dall’alto con un drone.

Ieri invece è stata la giornata dedicata all’atletica con la “Foro Italico parkrun” una 5 chilometri non agonistica, con partenza e arrivo al parco ma sono state organizzate anche gare di braccio di ferro con gli atleti della Federazione italiana di Braccio di ferro S.B.F.I di Palermo.

“Abbiamo organizzato una festa di fine progetto biennale con attività sportive e musicali per i bambini della scuola Rita Borsellino alla Kalsa che durante l’anno hanno trascorso delle mattine qui al Parco – spiega Daniele Giliberti, presidente di Vivi Sano -. Domenica invece abbiamo ospitato il Coni con tutte le attività. Il parco si conferma luogo di bellezza e inclusione un punto di riferimento per i cittadini dove vengono svolte costantemente attività di promozione della salute gratuite che garantiscono piena accessibilità alla popolazione”.

Nella Giornata nazionale dello sport, i tecnici del Coni Sicilia e delle associazioni partner dell’iniziativa, hanno portato al parco il pugilato, il basket, le arti marziali e tante altre discipline sportive. Fabio Gioia, in rappresentanza del Coni, spiega che la manifestazione al Parco della Salute si svolge in contemporanea in altre città italiane. “Siamo qui – dice Gioia – per promuovere tutti i tipi di sport insieme alle federazioni e a tutti gli enti di promozione sportiva. Siamo contenti di vedere tanta partecipazione”. Presente anche l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello che definisce la manifestazione “una gran bella giornata per lo sport palermitano”.

Divertimento e tanto sano sport ma in salute e sicurezza con screening e visite gratuite, così come il Parco fa sempre, in ricordo di Livia Morello. “In queste manifestazioni ci portiamo dietro anche i nostri medici – dice Vittorio Virzì della sezione di Palermo della Federazione medico sportiva – che danno non solo informazioni ma fanno anche visite e screening gratuiti. Con noi ci sono i medici dell’ospedale Ingrassia di ogni specialità, il reparto di medicina interna, cardiologia e geriatria perché è bello fare sport e dare impulso alle passioni ma in sicurezza perché è importante stare bene”.

Luogo: Parco della Salute, Foro Italico Umberto I, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

