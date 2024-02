Coppa dell’amicizia e della pace a Tremestieri Etneo, nel catanese. Si è svolto nei giorni scorsi il triangolare calcistico tra le amministrazioni di Tremestieri Etneo, Pedara e la partecipazione dell’All Star Sicilia compagine siciliana creata da Luca Napoli tra le fila della quale spiccano i nomi dello showman Ruggero Sardo, del comico David Simone Vinci, degli ex calciatori Davide Baiocco Armando Pantanelli e Fabio Timoniere del modello Simone Bonaccorsi, dell’attore Simone Susinna, del più bello d’Italia Walter Zappala, dei giornalisti Alberto Cigalini, Angelo Scaltriti Francesco La Rosa.



L’iniziativa lodevole è stata organizzata in occasione del carnevale dall’Amministrazione di Tremestieri Etneo guidata dal sindaco Santi Rando e dall’Assessore Mario Giuffrida che ha curato l’evento. I ragazzi di Luca Napoli si sono aggiudicati la coppa battendo 2 a 1 nell’ultima partita la squadra degli amministratori di Tremestieri Etneo alla fine di una partita molto combattuta sul campo del FM Sport club di Tremestieri Etneo. In campo per i padroni di casa il sindaco Santi Rando, l’assessore Giuffrida ed i consiglieri Costantino e Furnari. Molte le giocate da registrare come la tripletta contro il Pedara del giornalista Antony Di Stefano delle All Star Sicilia. In campo per il Pedara l’Assessore Laudani e il consigliere Scirè. Madrina dell’evento Chiara Esposito.

“Sport e amicizia sono i messaggi che vogliamo veicolare in maniera importante – ha detto il Sindaco Santi Rando – ringrazio il comune di Pedara, il suo Sindaco e tutti gli amministratori per aver accolto il nostro invito e ovviamente complimenti alle “All Star Sicilia” che hanno meritato sul campo la vittoria del triangolare”



Luogo: Tremestieri etneo, Fm Sport Club, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.