Sabato 1 agosto, ore 20.00, Cortile Platamone di Catania: una serata evento per ripercorrere la storia dell’Accademia fondata e diretta da Andrea Quartarone, oggi riconosciuta anche a livello europeo

Ci sono traguardi che si contano in numeri e in persone e la Guitar Academy – l’accademia di chitarra moderna fondata in Sicilia da Andrea Quartarone – li tiene insieme entrambi: trent’anni di formazione e passione, con oltre 1500 allievi, una certificazione europea e un metodo didattico brevettato e riconosciuto.



Un anniversario importante che verrà celebrato sabato 1 agosto 2026, con una serata evento al Cortile Platamone del Palazzo della Cultura di Catania (ore 20.00 ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti).

Sarà un palco a tre voci: quella dell’Accademia, del suo direttore Quartarone e quella di un ospite molto atteso, Stef Burns, lo storico chitarrista dei live tour di Vasco Rossi.





L’Accademia

«Quando nel 1996 ho fondato la Guitar Academy, non esisteva un punto d’arrivo già scritto. C’era solo una visione: creare uno spazio dove la passione per la chitarra potesse trasformarsi in crescita, disciplina, amicizia e musica viva». Da quella visione di Andrea Quartarone sono nati il metodo brevettato UGP – Universal Guitar Program e la recente Certificazione Europea ottenuta nell’ambito del Pact for Skills della Commissione Europea, riconoscimento che testimonia il valore del percorso formativo sviluppato dall’Accademia siciliana. È inoltre in corso l’accreditamento presso il ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Non solo didattica nelle aule della Guitar Academy, ma anche opportunità di crescita per decine e decine di professionisti che, partendo da qui, hanno intrapreso carriere importanti nel mondo della musica italiana e mondiale.



I numeri raccontano soprattutto una comunità: 1500 corsisti, tre raccolte discografiche, masterclass internazionali che negli anni hanno portato a Catania e Siracusa nomi come Jennifer Batten – per cinque anni chitarrista di Michael Jackson – e Carl Verheyen dei Supertramp, fino ai protagonisti dell’European Summer Campus, da Guthrie Govan a Paul Gilbert, da Greg Howe a Robben Ford che, ogni estate per una settimana, hanno reso la Sicilia un crocevia internazionale della chitarra.

La serata dell’1 agosto ripercorrerà tutto questo attraverso volti, immagini, testimonianze e note di chi in questi trent’anni c’è stato: allievi, ex allievi, docenti, tutor, e collaboratori.





Il direttore

A raccontare questa storia sarà soprattutto il fondatore e direttore Andrea Quartarone, chitarrista, compositore e didatta siciliano di lunghissimo corso, che conta all’attivo 11 album da solista, apprezzati dalla stampa specializzata internazionale: «Il trentennio festeggia non un risultato, ma un percorso. È il percorso che va decretando il risultato – commenta – Ogni allievo che è entrato dalla nostra porta, ogni lezione, masterclass, jam, ogni momento di sconforto e ogni grande emozione sul palco hanno contribuito a scrivere questa storia. Non è stato un rettilineo: ci sono state curve, salite, momenti in cui abbiamo dovuto cambiare direzione, imparare cose nuove e, soprattutto, ascoltarci e ascoltare i nostri allievi. Ed è con questo stesso spirito che oggi continuiamo a crescere, portando il nostro metodo anche nella didattica online, senza perdere il rapporto diretto con i corsisti che ha sempre caratterizzato la Guitar Academy».





L’evento

Inserita nel programma del Catania Summer Fest – la rassegna estiva promossa dal Comune etneo – la serata dell’1 agosto alza il volume e spegne 30 candeline attraverso un racconto dal ritmo coinvolgente: quattro proiezioni multimediali ripercorreranno i momenti e i protagonisti che hanno segnato questi decenni – dal debutto a Siracusa nel 1996 fino ad oggi – alternandosi alle testimonianze di chi ha contribuito alla storia dell’Accademia. Uno dei contributi video sarà dedicato all’ospite d’onore Stef Burns, introducendo il momento musicale che lo vedrà salire sul palco. A condurre la serata sarà Francesca Drago.





L’ospite

Chitarrista americano, che il grande pubblico conosce come storico collaboratore di Vasco Rossi, Stef Burns vanta una carriera solista e di session man internazionale che ne fa una delle sei corde più apprezzate della scena rock.

A Catania porterà sul palco il suo live set che precederà il gran finale della serata: una jam session insieme ad Andrea Quartarone, nel segno di una collaborazione artistica e di una stima reciproca che dura da anni.

Luogo: Palazzo della Cultura – Cortile Platamone, Via Vittorio Emanuele II , 119, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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