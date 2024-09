Presso l’”Enzo e Dino Ferrari” di Imola, teatro del penultimo atto stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, giochi ancora aperti nella classe GT Cup PRO-AM dove andranno a caccia di punti pesanti in 1^ e 2^ Divisione, rispettivamente, Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge) e Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup

Terminata la pausa estiva, il prossimo fine settimana il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance ripartirà dall’Autodromo di Imola, teatro del terzo round dei quattro in calendario. All’approssimarsi del giro di boa della serie tricolore, tra i 101 piloti al via, vi saranno anche tre talentuosi driver siciliani, affiancati dal management della Tempo srl e pronti più che mai a dar battaglia in questo avvincente finale di stagione. Reduci dall’appuntamento del Mugello, di quasi due mesi addietro, che gli è valso l’argento nella 2^ Divisione (riservata esclusivamente alle vetture della Casa di Stoccarda) della GT Cup PRO-AM, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto, che con l’altro coéquipier Daniele Cazzaniga condivideranno il volante della Porsche 992 GT3 Cup della Ebimotors, si porranno un unico e semplice obiettivo: raccogliere più punti possibile per ridurre il gap dalla vetta e tenere i giochi aperti. Tutto ancora da decidere anche nell’altrettanto competitiva 1^ Divisione (Ferrari e Lamborghini) che vedrà in lizza, dopo la terza piazza di categoria conseguita a luglio sul circuito toscano, anche l’ennese Simone Patrinicola sempre alla guida della Ferrari 488 Challenge della scuderia Best Lap, alternandosi con Luca Demarchi e Sabatino Di Mare, ovvero il medesimo e affiatato trittico già vincitore del titolo 2023. Andando al programma, si entrerà nel vivo dell’evento sportivo il 6 settembre con due sessioni di prove libere con l’ultima prevista sabato mattina; nel pomeriggio, invece, vi sarà grande attesa per i tre turni di qualifiche ufficiali la cui somma dei tempi definirà la griglia di partenza. Domenica, infine, fuoco alle polveri con lo start (ore 14,45) della gara vera e propria che si disputerà sulla lunghezza di tre ore.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.