Successo di pubblico per lo spettacolare stand del comune di Tripi, in piazza Duomo, a Messina, sabato scorso, 30 settembre, serata da Guinness dei Primati con l’arancino più grande del mondo. Nel Parco Gastronomico, allestito per l’occasione da Confcommercio Messina e Terziario Donna Confcommercio Messina., le immagini dei tesori di Tripi e dei suoi meravigliosi paesaggi hanno fatto da cornice ai prodotti delle Terre di Abakainon, dal nome della città millenaria. Soddisfazione anche per il sindaco Michele Lemmo, presente alla manifestazione, per il riscontro più che positivo della prima vetrina “fuori le mura” nella stracolma piazza messinese: il pubblico ha affollato lo stand per degustare e acquistare i prodotti e per chiedere informazioni sui luoghi di visita, manifestando curiosità, apprezzamento e interesse. Una bella opportunità colta da: Macelleria Bella, che ha presentato diverse qualità di salumi e formaggi; Mieli e Sapori Siciliani, che ha offerto la degustazione di miele e confetture; bar pasticceria Cautela con l’ esposizione dei suoi biscotti. A ruba sono andate anche le schiacciate condite de “La pettegola”. In esposizione c’erano i prodotti dell’ azienda agricola Papa e di Archeobar, nonché una presentazione delle strutture ricettive Borgo Abacena, Rosa dei Venti e Abakainon Country B&B.

Luogo: Parco Gastronomico, Piazza Duomo, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.