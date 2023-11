Dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Messina sono stati accolti oggi a Tripi per la presentazione dell’offerta delle nuove visite guidate e delle attività didattiche e laboratoriali dedicate in modo esclusivo ai bambini e ai ragazzi.

A dare loro il benvenuto sono stati il sindaco, Michele Lemmo, e l’assessore all’Istruzione, Carmen Merlino. Nella sala multimediale del Museo Archeologico “Santi Correnti”, dopo il saluto del sindaco, sono intervenute Elena Santagati, docente di Storia Greca dell’Università di Messina, Maura Arizia, presidente dell’Archeoclub Città di Tripi-Abakainon, e Grazia Salamone, responsabile dei servizi didattici dell’associazione Dracma.

Leon Zingales dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha portato i saluti del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Stello Vadalà.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le iniziative e le attività calibrate proprio sui ragazzi per far conoscere, in modo divertente e interattivo, la storia dell’antica città di Abakainon e per far vivere loro un’esperienza formativa e coinvolgente a contatto con gli archeologi e con gli esperti che operano sul territorio.

I partecipanti sono stati guidati all’interno delle sale del Museo Archeologico, nel quale hanno potuto ammirare i preziosi monili d’oro e le straordinarie monete; poi, al sito archeologico di contrada Cardusa, esempio meglio conservato di necropoli monumentale di età tardo-classica ed ellenistica che oggi si conosca in Sicilia; e, infine, agli scavi in corso in contrada Piano, che hanno già portato alla luce i resti dell’agorà e di edifici pubblici che confermano la grandezza e l’importanza della città greco-ellenistica e romana di Abakainon/Abacaenum.

Immediati sono stati i riscontri con la registrazione di adesioni alla programmazione di visite guidate e laboratori che si svolgeranno fino alla primavera 2024.

I docenti che non hanno potuto prendere parte all’educational potranno chiedere informazioni chiamando il numero 351 2963095 o scrivendo a dracma.servizieducativi@gmail.com

“Nell’ambito del progetto “PNRR Tripi-Abakainon 4.0” abbiamo cominciato un percorso di promozione nel settore del turismo scolastico – afferma il sindaco Michele Lemmo – perché crediamo fortemente che i bambini e i ragazzi delle scuole possano qui vivere in sicurezza un’esperienza emozionante, alla scoperta di Abakainon, la città scomparsa e ritrovata. È un pezzo di storia che vale la pena di riscoprire e approfondire in un contesto che ha il pregio di poter offrire un turismo lento, sano, caratterizzato da tradizioni autentiche e da stili di vita sostenibili. Il programma che stiamo portando avanti conferma che le risorse del PNRR possono essere spese bene per lo sviluppo del territorio con l’obiettivo di una rivitalizzazione di Tripi e della sua economia”.

Agli intervenuti, ai quali al termine dell’esperienza è stato offerto un rinfresco, è stato donato un volume sulla storia di Abakainon attraverso i suoi reperti.

“Siamo soddisfatti di questa prima fase sperimentale – dichiara l’assessore Merlino – che ha superato le nostre aspettative. Siamo sicuri del potenziale di questo territorio e dell’enorme capacità attrattiva della storia e dei reperti della città di Abakainon. Continueremo in questa direzione, coinvolgendo quante più scuole per scoprire le bellezze non solo archeologiche, ma anche naturalistiche di Tripi e delle sue frazioni di Campogrande, Casale e San Cono, altrettanto ricche di storia e di bellezza”.

