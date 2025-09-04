Il Trofeo delle Miniere torna a illuminare il parquet del PalaCannizzaro di Caltanissetta, inserendosi nel ricco calendario del Settembre è Nisseno 2025. Un evento imperdibile, gratuito e aperto a tutte le fasce di età, che fonde sport, comunità e passione fino all’ultimo canestro.
Cos’è il Trofeo delle Miniere
Il Trofeo delle Miniere è un evento cestistico realizzato dall’ASD CL Miners, una realtà consolidata del territorio nisseno con l’obiettivo di sviluppare i giovani talenti nel mondo della pallacanestro.
La manifestazione si configura come una partita amichevole “di lusso” tra squadre di Serie B nazionale, che precede l’inizio ufficiale del campionato.
Le edizioni finora
1° Trofeo delle Miniere
Il primo Trofeo delle Miniere si è tenuto il 4 settembre 2024 sempre al PalaCannizzaro, con la sfida tra Orlandina Basket e Virtus Ragusa, entrambe neo‑promosse in Serie B nazionale.
L’organizzazione prevedeva anche musica, DJ‑set, estrazioni e coinvolgimento della cittadinanza, oltre al patrocinio comunale ([rcsradio.it][4]).
Trofeo delle Miniere
La seconda edizione si svolge il 4 settembre 2025, alle ore 19:30, con ingresso gratuito. A sfidarsi saranno Fortitudo Agrigento, reduce da una stagione con accesso ai play‑in, e Siaz Piazza Armerina, fresca di promozione in Serie B nazionale . L’evento è patrocinato dal Comune di Caltanissetta e inserito nel Settembre è Nisseno 2025.
A chi è rivolto e obiettivi
L’evento è rivolto a tutti, dai più piccoli alle famiglie fino agli appassionati di basket.
Gli obiettivi principali includono:
- promuovere la cultura cestistica e il talento locale
- offrire un momento di socialità e aggregazione per la comunità
- valorizzare lo sport come strumento educativo e di inclusione
Programma e dettagli pratici
Data: 4 settembre 2025
Ora: inizio alle 19:30 (fino alle 23:59)
Luogo: PalaCannizzaro, Viale Stefano Candura, Caltanissetta
Partecipanti: Fortitudo Agrigento vs Siaz Piazza Armerina
Ingresso: gratuito per tutti
Organizzazione: ASD CL Miners, con patrocinio del Comune
Evento collaterale: inserito nel calendario del Settembre è Nisseno 2025
Perché è importante per Caltanissetta
Il Trofeo delle Miniere rappresenta per la città:
- un’occasione per promuovere lo sport e il benessere
- un momento di visibilità regionale per la città, attirando tifosi da altre province
- una festa dello sport che unisce diverse generazioni e rafforza l’identità locale
Elenco puntato delle informazioni principali
- Edizione 2025: 2° Trofeo delle Miniere, 4 settembre 2025 ore 19:30
- Competono: Fortitudo Agrigento vs Siaz Piazza Armerina
- Luogo: PalaCannizzaro, Caltanissetta
- Ingresso libero e gratuito
- Organizzato da: ASD CL Miners
- Patrocinio: Comune di Caltanissetta
- Contesto: evento sportivo nel calendario di Settembre è Nisseno
