Il Trofeo delle Miniere torna a illuminare il parquet del PalaCannizzaro di Caltanissetta, inserendosi nel ricco calendario del Settembre è Nisseno 2025. Un evento imperdibile, gratuito e aperto a tutte le fasce di età, che fonde sport, comunità e passione fino all’ultimo canestro.



Cos’è il Trofeo delle Miniere



Il Trofeo delle Miniere è un evento cestistico realizzato dall’ASD CL Miners, una realtà consolidata del territorio nisseno con l’obiettivo di sviluppare i giovani talenti nel mondo della pallacanestro.

La manifestazione si configura come una partita amichevole “di lusso” tra squadre di Serie B nazionale, che precede l’inizio ufficiale del campionato.

Le edizioni finora



1° Trofeo delle Miniere

Il primo Trofeo delle Miniere si è tenuto il 4 settembre 2024 sempre al PalaCannizzaro, con la sfida tra Orlandina Basket e Virtus Ragusa, entrambe neo‑promosse in Serie B nazionale.

L’organizzazione prevedeva anche musica, DJ‑set, estrazioni e coinvolgimento della cittadinanza, oltre al patrocinio comunale ([rcsradio.it][4]).

Trofeo delle Miniere

La seconda edizione si svolge il 4 settembre 2025, alle ore 19:30, con ingresso gratuito. A sfidarsi saranno Fortitudo Agrigento, reduce da una stagione con accesso ai play‑in, e Siaz Piazza Armerina, fresca di promozione in Serie B nazionale . L’evento è patrocinato dal Comune di Caltanissetta e inserito nel Settembre è Nisseno 2025.

A chi è rivolto e obiettivi



L’evento è rivolto a tutti, dai più piccoli alle famiglie fino agli appassionati di basket.

Gli obiettivi principali includono:

promuovere la cultura cestistica e il talento locale

offrire un momento di socialità e aggregazione per la comunità



valorizzare lo sport come strumento educativo e di inclusione



Programma e dettagli pratici



Data: 4 settembre 2025

Ora: inizio alle 19:30 (fino alle 23:59)

Luogo: PalaCannizzaro, Viale Stefano Candura, Caltanissetta

Partecipanti: Fortitudo Agrigento vs Siaz Piazza Armerina

Ingresso: gratuito per tutti

Organizzazione: ASD CL Miners, con patrocinio del Comune

Evento collaterale: inserito nel calendario del Settembre è Nisseno 2025

Perché è importante per Caltanissetta



Il Trofeo delle Miniere rappresenta per la città:

un’occasione per promuovere lo sport e il benessere

un momento di visibilità regionale per la città, attirando tifosi da altre province

una festa dello sport che unisce diverse generazioni e rafforza l’identità locale



Elenco puntato delle informazioni principali



Edizione 2025: 2° Trofeo delle Miniere, 4 settembre 2025 ore 19:30

Competono: Fortitudo Agrigento vs Siaz Piazza Armerina



Luogo: PalaCannizzaro, Caltanissetta



Ingresso libero e gratuito

Organizzato da: ASD CL Miners

Patrocinio: Comune di Caltanissetta



Contesto: evento sportivo nel calendario di Settembre è Nisseno





