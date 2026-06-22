Nel giorno del solstizio d’estate Monreale riabbraccia il suo Trofeo podistico “Per le vie di Monreale”, tornato a disputarsi nella cittadina normanna dopo un anno di assenza.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Marathon Monreale con il patrocinio del Comune di Monreale e valida come prova del GP regionale di corsa su strada, quest’anno ha sposato il 400 esimo anniversario della Festa del Crocifisso.

Giornata calda e atleti beneficiati dalla partenza “anticipata” che, come da tradizione, a Monreale viene data alle ore 9.00. Dieci chilometri, articolati su un primo mezzo giro di 650 metri seguito da cinque tornate di 1,870 chilometri lungo il circuito cittadino, tra storia, tradizione e cultura. Prima dello start un minuto di raccoglimento per ricordare Pippo Ruggeri atleta, specialista dei percorsi in montagna, scomparso prematuramente ed improvvisamente nella giornata di ieri.





Calura e percorso tecnico hanno regalato sudore, fatica e spettacolo. A imporsi sono stati Lucio Cimò (Team Atletica Palermo) ed Emily Inzirillo (Equilibra Running Team).

Nella gara maschile è andata in scena una sfida a due tra Cimò e il sempreverde Giovanni Soffietto (Sportamatori Partinico), rimasto agganciato al più giovane rivale per i primi due giri. Alla fine è stato Cimò a tagliare per primo il traguardo di piazza Guglielmo II con il tempo di 35’43. Alle sue spalle l’atleta di Partinico, che ha fermato il cronometro a 36’16. Terzo posto per un ritrovato Calogero Di Gioia (Universitas Palermo) in 37’22. Quarto Andrea Lo Piccolo (Marathon Monreale) in 37’34, quinto Antonino Muratore (Universitas Palermo), fresco di compleanno, in 38’19.





La gara femminile è stata inizialmente guidata da Serena Zeferino che, costretta al ritiro, ha lasciato strada libera verso la vittoria alla sempre brillante Emily Inzirillo, che si è imposta in 43’10. Secondo posto, a conferma dell’ottimo momento di forma, per Valentina Marsala (Polizia di Stato) in 44’26. Terza Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 46’22. Quarta e quinta posizione per Maria Letizia Scarpulla (Sciacca Running) e Giusy Rinaldi (Trinacria Palermo), rispettivamente in 46’39 e 46’54.

Generosa e curata nei dettagli l’organizzazione firmata Marathon Monreale, con premi e pacco gara di assoluto pregio e interesse. Apprezzatissimo anche il tradizionale “terzo tempo”, autentico marchio di fabbrica della manifestazione, impreziosito da dolci artigianali. Fondamentale per la sicurezza degli atleti, il lavoro svolto dai volontari e dalla Polizia Municipale.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, nonché presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia.

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