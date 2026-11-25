Difendere i cittadini più fragili e offrire strumenti concreti per riconoscere e sventare ogni tipo di raggiro. È con questo obiettivo che Confartigianato Palermo e Anap scendono in campo sul territorio per un nuovo appuntamento di informazione e prevenzione rivolto in particolare alla popolazione anziana.

L’incontro si terrà giovedì 26 novembre, alle 17. all’interno del Salone del Sacro Cuore situato nel Convento dei Frati Cappuccini, in Piazza Cappuccini n. 4 a Caccamo.





L’iniziativa nasce per far fronte a un fenomeno purtroppo in costante crescita, offrendo indicazioni pratiche per individuare tempestivamente truffe telefoniche, informatiche, domiciliari e qualsiasi altra forma di raggiro che metta a rischio la sicurezza delle famiglie.

L’evento vedrà la partecipazione e gli interventi di importanti figure istituzionali e locali. Prenderanno parte infatti Camillo Alessi, presidente di Anap Confartigianato Palermo, e il ragioniere Salvatore Cozzo, direttore provinciale Inapa. Interverranno inoltre Padre Domenico Agnetta, guardiano del convento, il dottor Franco Fiore, sindaco del Comune di Caccamo, e il maresciallo Simone Guerra, comandante della Stazione dei Carabinieri di Caccamo.

Un momento fondamentale di dialogo, vicinanza e informazione per la sicurezza dell’intera comunità, volto a insegnare ai cittadini le regole d’oro della prevenzione e a indicare a chi rivolgersi immediatamente in caso di pericolo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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