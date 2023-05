TRUFFE ON LINE, FNP CISL “ATTENZIONE AGLI SMS FAKE CHE SEMBRANO GIUNGERE DALL’INPS”

di Press Service

08/05/2023

Messaggi fake che presentano come mittente il nome dell’Inps sul pagamento del conguaglio sulle tasse o contributi dovuti nel corso del 2022. E’ la nuova truffa che giunge per sms a tanti contribuenti pensionati in questi giorni e che consiste nel richiedere il numero di conto corrente per effettuare un rimborso di somme (oltre 700 euro) relative allo scorso anno dall’Inps. Nel messaggio si legge che il bonifico non è andato a buon fine si richiede appunto di visitare un sito indicato nello stesso testo per aggiornare i dati. A lanciare l’allarme è la Federazione Pensionati della Cisl Palermo Trapani. “Fate molta attenzione – spiega il segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani Armando Zanotti rivolgendosi ai pensionati – . L’Inps non invia questo tipo di comunicazione per chiedere dati sensibili come il conto corrente, tanto meno per sms e se avete diritto a somme da conguaglio per tasse o contributo in eccesso pagati, vi arrivano direttamente nel cedolino. E’una nuova truffa online che gioca sporco sull’esigenza di tante famiglie di avere risorse economiche in più per affrontare il caro vita”. C è però chi potrebbe quindi ‘cascare’ nella trappola. Per loro può intervenire Adiconsum Palermo Trapani, dalla quale provengono i consigli per tutelare chi potrebbe ricevere l’sms. “E’ bene ricordare che l’Inps (come altri enti) non invia messaggi attraverso cui fornire i propri dati personali e/o bancari per gli aggiornamenti del caso. Inoltre – spiega Antonio Rocco responsabile Adiconsum Palermo Trapani – si sottolinea che se per caso si dovesse cliccare il link suggerito, nel momento in cui si apre il sito o la pagina ricollegata , dove è contenuto il fantomatico messaggio dell’INPS che utilizza loghi e grafiche apparentemente appartenenti all’ente previdenziale – si tratterà di una “maschera”, ovvero un’interfaccia informatica creata ad hoc dai ladri per rendere la truffa più credibile agli occhi delleloro vittime. Se non ci si limita ad uno sguardo fugace, si potrà notare che nella barra del link, non sussiste nessun dato riferibile all’INPS, ma vi sarà solo una anomala serie di lettere e numeri che nulla hanno a che vedere con il citato istituto previdenziale”. L’Inps può contattare anche attraverso sms ma in questi casi non conterranno link da cliccare ma avranno dei contenuti di solo testo per lo più recanti inviti a determinate azioni da espletare accedendo ai servizi online INPS con le proprie credenziali o con SPID; le credenziali dell’INPS o dello SPID o ancora dei propri conti correnti online, non verranno mai chieste via sms o via email. Massima attenzione dunque ai messaggi che invece richiedono l’apertura di un link. “Qualora si dovesse ricevere una comunicazione del genere – aggiunge Rocco – , è bene allarmarsi e non cadere nell’inganno! .Se vi sono dubbi circa la genuinità della comunicazione proveniente, si può, prima di ogni altraoperazione, contattare l’assistenza al numero verde dell’INPS per accertarsi la reale provenienza del messaggio o eventualmente mettersi in contatto con Adiconsum che vi aiuterà grazie alla competenza dei nostri esperti.” Per la sede di Palermo e provincia chiamare il 388.8822243, per Trapani e Provincia 389.1331582 o scrivere all’indirizzo email: palermotrapani@adiconsum.it.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.