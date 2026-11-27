Da venerdì 27 novembre a martedì 1° dicembre, Humanitas Istituto Clinico Catanese si illuminerà di pervinca, il colore a metà tra l’azzurro e il viola che è diventato il simbolo delle campagne legate al tumore allo stomaco, una patologia che registra solo in Italia oltre 14mila nuovi casi l’anno.

L’ospedale di Contrada Cubba a Misterbianco aderisce così a “The Power of Periwinkle”, la campagna internazionale promossa dalla fondazione canadese My Gut Feeling – Stomach Cancer Foundation of Canada, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario.





L’iniziativa è legata alla Giornata mondiale di sensibilizzazione sul tumore allo stomaco, che ricorre ogni anno il 30 novembre, e coinvolge edifici e monumenti di tutto il mondo per promuovere la conoscenza della malattia ed esprimere vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.

In occasione della campagna si accenderanno di pervinca alcuni dei luoghi più conosciuti al mondo: dalle Cascate del Niagara, al confine tra Canada e Stati Uniti, al Grand Central Terminal e al One World Trade Center di New York. In Italia aderiranno, tra gli altri e insieme ad Humanitas Istituto Clinico Catanese, la Torre di Pisa e la Mole Antonelliana di Torino.

Un gesto simbolico che unisce luoghi geograficamente lontani in un messaggio comune di sensibilizzazione e solidarietà, per mantenere alta l’attenzione sul tumore allo stomaco e sull’importanza dell’informazione, della diagnosi precoce e della Ricerca nella lotta contro la malattia.

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