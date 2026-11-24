L’ospedale di Contrada Cubba a Misterbianco ottiene la certificazione ISO 9001:2015 del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA). Un riconoscimento del lavoro multidisciplinare a garanzia dei pazienti.

Un percorso di cura condiviso tra specialisti, con tempi definiti per la diagnosi e il trattamento, responsabilità chiare e un’organizzazione che mette il paziente al centro dell’attività clinica. Humanitas Istituto Clinico Catanese ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato al tumore del polmone.

Un riconoscimento che è una conferma della qualità organizzativa di un modello di presa in carico già consolidato nell’ospedale, che vede la collaborazione totale di un team multidisciplinare di professionisti che insieme assumono decisioni cliniche, discutono i singoli casi, individuano le strategie diagnostiche e terapeutiche più appropriate, in coerenza con le linee guida e gli standard di riferimento, rendendo il percorso misurabile e verificabile.





“Il valore del PDTA sta proprio nella capacità di mettere insieme competenze differenti attorno alle necessità di ogni singolo paziente”, spiega il dott. Enrico Potenza, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica II. “Tutti i casi vengono discussi collegialmente dal gruppo multidisciplinare, seguendo un percorso che non definisce soltanto le scelte diagnostiche e terapeutiche più appropriate, ma anche le tempistiche entro le quali devono essere effettuati gli accertamenti e avviati i trattamenti. Per il paziente significa non dover cercare autonomamente risposte passando da uno specialista all’altro: è l’intero gruppo di professionisti a lavorare attorno a lui, mettendolo letteralmente al centro, con un’organizzazione condivisa che garantisce continuità e coordinamento nelle cure”.

Un ulteriore riconoscimento di un percorso sviluppato nel tempo, consolidato attraverso la collaborazione con le altre specialità coinvolte nella diagnosi e nella cura delle patologie oncologiche polmonari.





“Questo riconoscimento dà valore a un lavoro che portiamo avanti da molti anni e che coinvolge entrambe le unità operative di Chirurgia Toracica”, sottolinea il dott. Paolo Macrì, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica I. “Fin dall’arrivo della Chirurgia Toracica nel nostro ospedale, nel 2012, abbiamo lavorato per costruire e aggiornare un percorso condiviso, basato sul confronto costante tra specialisti. La certificazione riconosce ufficialmente questa organizzazione e offre al paziente un’ulteriore garanzia: sapere di essere seguito da un gruppo che dispone delle competenze necessarie per valutare il suo caso e definire il trattamento più indicato. In questo percorso, entrambe le nostre unità operative condividono anche una particolare attenzione alla chirurgia mininvasiva, che rappresenta un riferimento importante nel trattamento chirurgico del tumore del polmone, quando clinicamente indicata”.

La certificazione ISO 9001:2015 riconosce quindi un sistema organizzativo strutturato, sottoposto a verifica esterna, e rappresenta un impegno a monitorare e migliorare continuamente i processi assistenziali.

Il conseguimento della certificazione arriva a qualche settimana di distanza dalla firma della convenzione con la The Ohio State University, per condividere progetti di Ricerca e opportunità di formazione, proprio sul tema del tumore al polmone.

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